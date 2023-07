Jaja na koncercie Martyniuka. Sprawca złapany. Oj, kara może zaboleć

Tegoroczne dni Włodawy mieszkańcy miejscowości zapamiętają na zawsze. Podczas występu Zenona Martyniuka mężczyzna z publiczności zaczął rzucać w muzyka jajkami. Niezadowolony lider zespołu Akcent chciał nawet przedwcześnie zakończyć koncert, ale dokończył show. Teraz ujawniono, ile sprawcę całego zdarzenia będzie to kosztować.

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Martyniuk wskazuje plusy i minusy bycia z Zenkiem. Narzeka na pranie

Rzucał jajkami w Martyniuka. Zapłaci mandat i nie tylko

Policjantom jeszcze w trakcie koncertu udało się zatrzymać mężczyznę, który rzucał w stronę Zenka Martyniuka jajkami, przez co zespół był zmuszony przerwać występ. Okazało się, że sprawcą jest 57-letni mieszkaniec Włodawy. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że nie podobała mu się muzyka.

Maja Hyży i małpka wódki. Tak zakończyła występ w TVP

Jak informuje lokalny portal lublin112.pl sprawca dobrowolnie poddał się karze. Będzie musiał zapłacić mandat w wysokości 500 złotych. To jednak nie wszystko. Mężczyzna otrzymał również zakaz wstępu na wszelkie imprezy masowe na okres dwóch lat. Wkrótce sprawa z wnioskiem o ukaranie 57-latka trafi do Sądu Rejonowego we Włodawie.

Więcej zdjęć Zenka Martyniuka znajduje się w galerii.

Zenon Martyniuk Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl

Zenon Martyniuk przerwał koncert. Gorzkie słowa ze sceny

Kiedy z publiczności zaczęły lecieć w stronę sceny jajka, wśród zebranego tłumu zapadła konsternacja. Martyniuk zdecydował się przerwać występ i skomentować sytuację. "Koncertów w trakcie ponad 30-letniej kariery mieliśmy bardzo dużo, ale pierwszy raz nam się to zdarzyło, żeby ktoś w nas rzucił jajkami na scenę. Jeszcze w życiu się nie spotkałem z czymś takim, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów" - przemówił wokalista.

Jajeczna afera na koncercie Martyniuka. Gwiazdor komentuje zajście

Muzyk chciał również porozmawiać bezpośrednio ze sprawcą. "I co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać, tutaj na scenie. Jak taki chojrak, to zapraszamy go na scenę. Nasz basista bardzo chce go poznać" - zachęcał. Niestety po mężczyźnie nie było już ani śladu. "Niestety zawstydził się i zwiał" - skwitował członek zespołu. Martyniuk przez chwilę rozważał zakończenie koncertu wcześniej. "Powiem państwu szczerze, że przez jednego pana straciliśmy humor i chęć do grania. Chętnie bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam tam jakąś umowę zobowiązującą i niestety, ale to będzie taki bardzo smutny koncert" - tłumaczył. Ostatecznie występ dokończono, choć atmosfera była rzeczywiście ponura.