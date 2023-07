Magda Gessler ma wiele lokali, w których można dobrze zjeść. Kreatorka smaku serwuje dania kuchni polskiej i nie tylko. Zna się na daniach wytrawnych, a także na słodkościach. W jej restauracji i cukierni "Słodki Słony" można zjeść mnóstwo dobrych przekąsek i nie tylko. Szczególną popularnością w tym miejscu cieszą się jagodzianki, z których wręcz wylewają się owoce. Ile zapłacimy za tę przyjemność?

Magda Gessler serwuje jagodzianki na najwyższym poziomie. Ich cena może przerażać

Jagodzianki w stolicy do najtańszych nie należą, a szczególnie te podawane u prowadzącej "Kuchennych rewolucji". Najbardziej cenione są bułki wypełnione świeżymi owocami, a nie dżemem, jak to bywa w wielu supermarketach. Pierwszy wariant jest oczywiście najdroższy i dostępny w lokalu Magdy Gessler. Jagodzianka z warszawskiego "Słodki Słony" to przyjemność wynosząca 28 zł. Dużo czy mało? Pod apetyczną kruszonką i cukrem pudrem kryje się mnóstwo jagód i dlatego tak wiele osób zachwala jagodzianki Gessler. Ten wypiek należy do najbardziej cenionych w lokalu. Próbowaliście?

Ceny jagodzianek u Gessler w poprzednich latach

Z każdym rokiem żywność drożeje, a jagodzianki nie stanowią wyjątku. W 2021 roku za tę słodką przyjemność w cukierni Gessler płaciliśmy 18 zł, zaś rok temu 23 zł. Wiąże się to ze wzrostem ceny masła, jagód, mąki, prądu oraz gazu. Ulubione owoce wielu Polaków kosztują od 25 do 32 zł za kilogram. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda jagodzianka od Magdy Gessler to koniecznie sprawdźcie naszą galerię u góry strony.