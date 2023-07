O Blance zrobiło się głośno, gdy wzięła udział w preselekcjach do Eurowizji i została wybrana na reprezentantkę Polski. Wiele osób węszyło w tym spisek TVP, bo największą popularnością wśród widzów cieszył się Jann. Protesty jednak na nic się zdały i to Blanka poleciała na konkurs. Zrobiła duży progres i ostatecznie zakwalifikowała się do finału z piosenką "Solo". Przyszedł czas na drugi singiel Blanki "Boys Like Toys".

Blanka z kolejnym singlem. "Boys Like Toys" zbiera pozytywne opinie

We wtorek 4 lipca premierę miał nowy teledysk Blanki. Piosenkarka promuje kolejny singiel i pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wyznała m.in. że w wieku 14 lat poleciała do Stanów Zjednoczonych, aby uczyć się śpiewu. Piosenka "Boys Like Toys" utrzymana jest w podobnym klimacie, jak "Solo". W teledysku nie brakuje też popisów tanecznych Blanki.

Blanka była w "Top Model". Najlepszy kontakt złapała z Wolińskim

Chociaż wokalistka po preselekcjach do Eurowizji mierzyła się z ogromnym hejtem, dziś może liczyć na wsparcie oddanych fanów. "Blanka jestem pod wielkim wrażeniem! Ślicznie śpiewasz i tańczysz. Oby tak dalej!", "No i mamy hit wakacji. Robisz robotę dziewczyno", "Widać, że się rozwijasz", "Świetny poziom" - czytamy w komentarzach.

Pojawiły się jednak głosy, że piosenka niewiele różni się od pierwszego singla. "Praktycznie ta sama linia melodyczna co w 'Solo'. Jakby zmienić tekst, to byłoby to prawie to samo", "Przecież to brzmi tak samo jak 'Solo'" - czytamy. A wy widzieliście już nowy teledysk Blanki? Co myślicie? Zdjęcia z clipu znajdziecie w galerii na górze strony.

