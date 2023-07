Paula Moulton była tancerką na wózku inwalidzkim, która w 2012 roku zrobiła furorę w brytyjskiej edycji "Mam talent!". Pod koniec czerwca 2023 roku poinformowano, że kobieta zmarła w wieku 52 lat. Śmierć artystki potwierdzili pracownicy fundacji Strictly Wheels dla osób z niepełnosprawnościami, której była założycielką. "Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o nagłej śmierci naszej współzałożycielki, Pauli. Nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi w tym niezwykle smutnym czasie" - czytamy w oświadczeniu.

Paula Moulton nie żyje. Kim była bohaterka brytyjskiego "Mam talent!"?

Paula Moulton zdobyła rozgłos w 2012 roku za sprawą udziału w brytyjskiej edycji "Mam talent". Tancerka, która poruszała się na wózku, wystąpiła w szóstym sezonie programu razem z partnerem tanecznym - Garym Lynessem. Para wykonała układ do piosenki Jaya-Z i Alicii Keys "Empire State of Mind". Brawurowy występ na skradł serca jury i publiczności do tego stopnia, że para ostatecznie przeszła do półfinału, gdzie odpadła. Moulton zachęcona sukcesem w "Mam talent" założyła w 2016 roku fundację Strictly Wheels, która podnosiła świadomość na temat tańca na wózkach inwalidzkich.

Paula Moulton nie żyje. Na co zmarła?

Moulton już w "Mam talent!" otwarcie opowiadała o walce z chorobą. Uczestniczka show jeszcze w 1995 roku zakaziła się w szpitalu superbakterią MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę) po tym, jak trafiła tam z zapaleniem płuc. Gronkowiec zaatakował jej dolną część ciała (uszkodził miednicę, dolny odcinek kręgosłupa, kości udowe i biodra) i sprawił, że wylądowała na wózku inwalidzkim. W mediach mówi się, że to właśnie wieloletnie powikłania po zakażeniu miały doprowadzić do jej niespodziewanej śmierci, jednak informacja ta nie została potwierdzona przez najbliższe osoby zmarłej.