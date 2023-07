Weronika Rosati aktorstwem interesowała się od zawsze. Już przed napisaniem matury w ramach wyjątku została przyjęta do prywatnej policealnej Szkoły Aktorskiej im. Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. W 2003 roku dostała się na Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Po półtora roku studiów wzięła urlop dziekański, aby móc kontynuować pracę na planie serialu "M jak miłość". Następnie wyjechała do USA, gdzie uczyła się w Stella Adler Academy of Acting and Theatre, Lee Strasberg Theatre and Film Institute, Larry Moss Studio oraz Ivana Chubbuck Studio.

Weronika Rosati mogła być gwiazdą Hollywood. Groźny wypadek pokrzyżował plany

Aktorce udało się zagrać w kilku amerykańskich produkcjach, m.in. "Ponad horyzont" czy "To nie koniec". Jest jednak przekonana, że jej kariera mogłaby wyglądać dziś zupełnie inaczej. Gdy w 2013 roku nabierała rozpędu, Rosati (będąca wówczas w związku z Piotrem Adamczykiem) uległa wypadkowi samochodowemu. Aktorzy jechali do Zamościa, gdy ich auto wpadło w poślizg i wylądowało w rowie. Aktor praktycznie nie ucierpiał, a Rosati doznała ciężkiego urazu nogi. Zdjęcia aktorki znajdziecie w galerii na górze strony.

Weronika Rosati zdradziła, kim chce być w przyszłości jej córka Ela

W tym roku straciłam główną rolę z Sharon Stone w serialu. (…) Kiedy ja miałam wypadek, byłam po zdjęciach i premierę miały trzy moje amerykańskie produkcje, które trafiały do kin. Plus byłam po "Obławie" z nagrodami. To był złoty moment. Ten moment, na który czekałam całe życie (…) Było nawet zapytanie o Mission Impossible".

Rosati nie ukrywa, że wypadek zaważył na jej karierze. "Dwa lata spowodowały, że ludzie zapomnieli o mnie. I tego mi nigdy nikt nie zwróci, tego czasu i tego momentu w mojej karierze, kiedy miałam te 29 lat. (…) I tak naprawdę nie mam wątpliwości, że byłoby zupełnie inaczej dzisiaj, gdyby nie ten wypadek - mówiła w podcaście Polecony z WWA.

