Agata Rubik jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała prawie 200 tysięcy obserwujących. Żona Piotra Rubika bez wahania dzieli się życiem prywatnym z fanami. Ostatnio postanowiła pochwalić się użytkownikom internetu wynikami jej córki z egzaminu ósmoklasisty. 14-letnia Helena nie kryła zaskoczenia. Mama podzielała jej reakcję. Jak się okazało, córka Rubików zdała egzamin ponadprzeciętnie. Każdy z trzech przedmiotów został przez nią napisany na ponad 90 procent.

Agata Rubik skrytykowana w sieci po tym, jak pokazała wyniki córki z egzaminu ósmoklasisty. Odpowiedziała

Relacja z otwierania wyników z egzaminu ósmoklasisty została opublikowana na instagramowej relacji Agaty Rubik. Mama Heleny zwróciła dziewczynce uwagę na fakt, że "myślała, że dostanie stówę z matmy, a gdzieś jej ucięli punkty". Przyznała jednak, że córka zdała egzamin "całkiem nieźle". W tamtym momencie wtrącił się Piotr, który nie ukrywał swojej dumy. Nie da się ukryć, że cała rodzina była zadowolona z wyników Heleny. Tak mogłoby się wydawać. Internauci byli jednak innego zdania.

Tuż po tym, jak relacja pojawiła się na profilu Rubik na Instagramie, w sieci zawrzało. Obserwatorzy byli przekonani, że mama Heleny nie jest zadowolona z wyniku z egzaminu z matematyki, pomimo tego, że dziewczynka zdobyła aż 96%. Kobieta szybko zabrała głos w tej sprawie. Odpowiedziała krótko i na temat. "W nagrodę za wybitne wyniki z egzaminu ósmoklasisty zabrałam Helenę na spacer z Coogee'm. Jestem z niej szalenie dumna, bo dostaję wiadomości, że nie jestem z niej dumna, ponieważ nie piałam z zachwytu na relacji. Hela, prawda, że mama jest z Ciebie dumna?" - powiedziała Rubik. Dodała, że bardzo zazdrości swojej córce, bo ona sama nie może pochwalić się takim osiągnięciem. Całą sytuację skwitowała jednym zdaniem. "Instagram to tylko procencik z życia, pamiętajcie" - podsumowała. Więcej zdjęć rodziny Rubików znajdziecie w galerii.

Helena Rubik niedługo zacznie edukację w Stanach Zjednoczonych

Niedawno Piotr i Agata Rubikowie oznajmili fanom, że już wkrótce przeprowadzą się do Miami. Wyznali, że planowali ten krok od długiego czasu. "Piotr o tym marzył całe życie, a realizacja marzeń zaczęła się ponad rok temu" - wyznała Agata jakiś czas temu. Co za tym idzie, 14-letnia Helena rozpocznie edukację w Stanach Zjednoczonych. Rodzie znaleźli jej już szkołę. O tym, że została przyjęta, dowiedziała się jeszcze przed podejściem do egzaminu ósmoklasisty. Z tego wynika, że wysokie wyniki nie mają żadnego znaczenia w rekrutacji do zagranicznej placówki. ZOBACZ TEŻ: Agata Rubik zafundowała córce "ostre cięcie". Helena pozazdrościła mamie. Teraz wyglądają jak siostry