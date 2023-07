Anastazja Rrubińska z Wrocławia wyjechała na grecką wyspę Kos do pracy. Tam doszło do strasznej zbrodni. 27-latka została zgwałcona i brutalnie zamordowana. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w Polsce i za granicą.

Ciało Anastazji jest w Polsce. Dla mamy kobiety otwarto trumnę

Trumnę ze zwłokami młodej kobiety sprowadzono już do Polski. To było bardzo ważne dla rodziny Anastazji, bo nie stać jej było pokrycie kosztów sprowadzenia zwłok z Kos do Polski. Specjalnie dla mamy 27-latki została otwarta trumna.

Żona była w prokuraturze, pokazano jej ciało, po pewnych szczegółach rozpoznała Anastazję, nie mamy już żadnych wątpliwości, że to nasza córka. Prokurator powiedział, że możemy się zająć organizacją pogrzebu. Będziemy teraz szukać firmy pogrzebowej - powiedział Faktowi Andrzej Rubiński, tata dziewczyny.

Ten czas jest niezwykle trudny dla jej bliskich. "Żeby to wszystko jakoś przetrwać, żeby to już było za nami, ten czas do pogrzebu jest najtrudniejszy" - mówił smutno ojciec 27-latki. Anastazja zostanie pochowana we Wrocławiu. Ostatecznej daty pogrzebu jeszcze nie wyznaczono.

Matka Anastazji krytycznie o greckiej policji. Przedstawiła też własną teorię

Anastazja została brutalnie zamordowana. Sprawcę znaleziono szybko

Anastazja zaginęła w nocy z 12 na 13 czerwca. Poszukiwania dziewczyny trwały sześć dni. 18 czerwca na odludnym terenie znaleziono jej ciało. Było ukryte pod gałęziami i częściowo schowane w workach. Śledczy od razu podejrzewali, że zbrodni dopuścił się 32-letni Salahuddin S., który widział Polkę jako ostatni. W jego mieszkaniu znaleźli jej DNA, włos koloru blond i koszulę z plamą krwi. Banglijczyk został zatrzymany. Postawiono mu zarzuty uprowadzenia Anastazji, jej zabójstwa z premedytacją i zgwałcenia.

