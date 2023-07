"Gra o tron" to jeden z najpopularniejszych seriali wyprodukowanych przez HBO. Produkcja połączyła aktorów, którzy pracowali na planie. Kit Harington i Rose Leslie powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2016 roku. W 2021 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Syn gwiazdorskiej pary doczekał się rodzeństwa. Kit i Rose potwierdzili, że ich drugie dziecko jest już z nimi. Zostali rodzicami dziewczynki.

Kit Harington doczekał się drugiego dziecka!

Kit Harington i Rose Leslie doczekali się córki. Zaledwie dwa lata po narodzinach pierwszego dziecka powitali na świecie dziewczynkę. Jak przekazuje zagraniczny portal People, menedżer aktorów potwierdził, że rodzice bardzo się cieszą z narodzin drugiej pociechy. Na temat powiększenia rodziny wypowiedzieli się w marcu 2023 roku. Wówczas Kit Harington wyznał w rozmowie z prowadzącym programu "Entertainment Tonight", że jego syn będzie w szoku, gdy w domu pojawi się kolejne dziecko.

"Nie wiem, czy on zrozumiał, co się dzieje. On po prostu kocha życie. Jest także odpowiedzialny. Myślę, że będzie świetnym starszym bratem" - wyznał Harington w tamtym czasie. Dodał, że wraz z żoną starają się go przygotować na tak dużą zmianę. "Próbowaliśmy mu wytłumaczyć, że w brzuchu mamy jest dziecko. (...) Wkrótce zrozumie, co to znaczy" - stwierdził aktor. Warto przypomnieć, że gwiazdy "Gry o tron" dbają o prywatność swoich pociech. Do tej pory nie zdradzili, jak ma na imię ich syn. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Kit Harington i Rose Leslie Instagram.com/roseleslies/

Kit Harington i Rose Leslie zakochali się na Islandii

Nie każdy fan "Gry o tron" wie, że właśnie na planie produkcji doszło do pierwszego spotkania Kita Haringtona i Rose Leslie. Aktor wcielał się w postać Jona Snowa. Jego żona odgrywała rolę Ygritte, czyli kobiety, która zdobyła serce jego serialowego bohatera. Jak się okazało, gorące uczucie przeniosło się do prawdziwego życia. W jednym z wywiadów Kit przyznał, że w trakcie długich miesięcy kręcenia serialu na Islandii dotarło do niego, że Rose to ta jedyna. W 2016 roku para stanęła na ślubnym kobiercu.