Marina Łuczenko-Szczęsna 3 lipca świętuje urodziny. Gwiazda obecnie przebywa na Ibizie razem z Wojciechem Szczęsnym i synem. Do tej pory nie uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jak celebrują wyjątkowy dzień. Wokalistka natomiast może liczyć na moc życzeń, które udostępnia na profilu na Instagramie. Jedne z nich pochodzą od Anny Lewandowskiej.

Zobacz wideo Marina pracowała jako 14-latka. Jak poradziła sobie na maturze?

Anna Lewandowska składa życzenia Marinie Łuczenko-Szczęsnej

Marina Łuczenko-Szczęsna przez długi czas przyjaźniła się z Sarą Boruc. Ich znajomość jednak w pewnym momencie się zakończyła. Po latach żona Artura Boruca wyjawiła, że wyciągnęła rękę do piosenkarki. "Do dzisiaj nie wiem, dlaczego się posypała moja znajomość z Mariną. Próbowałam z nią rozmawiać. Szczerze mówiąc, jestem też z tych osób, które szybko tracą cierpliwość. (...) Jestem też osobą, która potrafi wyciągnąć rękę. Wyciągnęłam rękę do Mariny" - mówiła w wywiadzie dla Pudelka. Marina Łuczenko-Szczęsna jednak wciąż przyjaźni się z inną WAG, Anną Lewandowską. Wiele razy wspólnie wyjeżdżały na wakacje razem z mężami.

Marina spytana o tajemnice alkowy. Nie krępowała się: Piłkarze nie mogą...

Nikogo nie powinno więc dziwić, że Anna Lewandowska zdecydowała się publicznie złożyć życzenia przyjaciółce. Dołączyła do nich zdjęcie pochodzące z 2021 roku, wykonane na meczu Polska-Albania. Wówczas "Lewa" pojawiła się z Klarą na stadionie, a Marina z Liamem. Na fotografii widzimy, jak starsza córka przytula się do nogi żony Roberta Lewandowskiego. Syn Mariny natomiast trzyma ją za rękę. Więcej zdjęć Lewandowskiej i Łuczenko-Szczęsnej znajdziecie w galerii na górze strony.

Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin - napisała "Lewa".

Anna Lewandowska składa życzenia Marinie Instagram.com/annalewandowskahpba