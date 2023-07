Beata Tyszkiewicz 14 sierpnia będzie obchodziła 85. urodziny. Z tej okazji starsza córka legendarnej aktorki, Karolina Wajda, zdradziła, jak w tym roku jej słynna mama będzie świętować ten wyjątkowy dzień. Okazuje się, że gwiazdę kina czeka wyjątkowa wizyta bliskich gości z zagranicy, która nie doszła do skutku ubiegłym latem.

Spotkanie rodzinne z okazji 85. urodzin Beaty Tyszkiewicz

Wiktoria Padlewska-Bosc to młodsza córka Beaty Tyszkiewicz. Jest cenioną fotografką i od wielu lat mieszka w Lozannie. Ma dwóch synów: 16-letniego Szymona i 11-letniego Marcela i to właśnie z nimi zamierza w sierpniu odwiedzić słynną mamę, z którą się dawno nie widziała. Dla aktorki będzie to najlepszy prezent urodzinowy, jaki mogła sobie wymarzyć.

W zeszłym roku obowiązki uniemożliwiły mojej siostrze wizytę w tym czasie w Polsce. W tym roku udało jej się tak wszystko zaplanować, że będzie mogła przyjechać do Warszawy i spędzić czas z mamą. Taka wizyta zawsze przynosi największą radość naszej mamie, ponieważ uwielbia być mamą i babcią - powiedziała Karolina Wajda w tygodniku "Świat i Ludzie".

Nie ma jednak mowy o wyjeździe urodzinowym za miasto, choć Karolina Wajda ma piękny dworek w Głuchach, w którym wszyscy mogliby odpocząć, rozkoszując się bajkową okolicą. "Mama lubi Warszawę latem, kiedy miasto się wyludnia, jest spokojniej, wszystko zwalnia tempo. Nie planujemy więc żadnych podróży poza miasto. Nie miejsce jest ważne, a to, żeby rodzina była razem. Dla mamy najważniejsza jest pamięć i miła atmosfera. Mnie i mojej siostrze zawsze powtarzała, że nie musi być wystawnie, z dużą ilością wyszukanych dań i trunków, ale musi być miło. I w dobrym towarzystwie" - dodała córka aktorki.

Beata Tyszkiewicz z córką Wiktorią Padlewską Fot. Kapif.pl

Dlaczego Beata Tyszkiewicz zniknęła z życia publicznego?

Beata Tyszkiewicz od jesieni 2017 roku nie pokazuje się publicznie. Po problemach kardiologicznych, które miała kilka miesięcy wcześniej, aktorka zrezygnowała z bycia jurorką w "Tańcu z Gwiazdami". Ponoć nie tęskni za blaskiem fleszy. Jakiś czas temu córka aktorki mówiła, że jej mama nie wychodzi już z domu nawet na spacery. "Mama nie chce wracać do życia publicznego. Chce od tego odpocząć. Tak zdecydowała i jest uparta. Wszystko ma związek z szacunkiem, jakim moja mama darzy swoją publiczność. Ona uważa, że gwiazda zawsze i wszędzie powinna być wzorem, dobrze wyglądać i nie urażać ludzi swoją słabością i gorszym wizerunkiem. Dzisiejsze pokolenie ma do tego inny stosunek. Aktorki pokazują się w dresach i bez makijażu, a moja mama zawsze była osobą zadbaną" - tłumaczyła swego czasu Karolina Wajda. Zdjęcia Beaty Tyszkiewicz znajdziesz w galerii na górze strony.

