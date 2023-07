Maja Hyży większą rozpoznawalność zyskała dzięki udziałowi w programie "X Factor", do którego zgłosiła się jeszcze z mężem - Grzegorzem Hyżym, z którym ma dwóch synów - bliźniaków. Odpadła w odcinku półfinałowym, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Po udziale w programie zaczęła występować pod pseudonimem Maya. W tym samym roku - 2013, rozpadło się jej małżeństwo. W 2015 roku słońce się do niej ponownie uśmiechnęło i wydała debiutancką płytę - "W chmurach". Trzykrotnie próbowała startować w eliminacjach na Eurowizję, bezskutecznie, choć w lutym 2023 z utworem "Never Hide" zakwalifikowała się do finału programu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!". W życiu prywatnym również zaczęło jej się układać. Od 2020 roku związana jest z Konradem Kozakiem, z którym ma dwie córki: Antoninę oraz Zofię. Mężczyzna nie jest związany z show-biznesem.

Maja Hyży koiła nerwy małpką wódki. Wszystko uwiecznił menedżer

Zajmowanie się czwórką dzieci (a nawet czasem piątką, ponieważ Kozak jest również ojcem 11-letniej Blanki z poprzedniego związku) i ciągłe koncerty to nie lada wyzwanie. Hyży po ostatnim występie w TVP3 podczas imprezy "Roztańczona Polska" postanowiła ukoić skołatane nerwy małpką wódki. Wszystko uwiecznił i upublicznił w mediach społecznościowych menedżer piosenkarki.

Maja Hyży pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Uwagę zwraca piękny kamień

Maja w Ostrowie Wielkopolskim wystąpiła obok takich gwiazd jak Izabela Trojanowska, Aleksandra Szwed czy Chris Cugowski. Nie koncert nie pojechała jednak sama. W mediach społecznościowych chwaliła się, że w podróży towarzyszą jej córki. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Tu jest panieneczka, która nie odstępuje mamy na krok. Widzimy się w TVP3 - mówiła Maja, filmując leżącą w łóżku Tosię.

