"Gogglebox" już od kilku lat bawi polskich widzów. Emitowany na TTV program pozwolił wybić się także stałym bohaterom, którzy dzięki komentowaniu telewizji zyskali sobie niemałe grona fanów. Jedną z takich osób jest Agnieszka Kotońska. Kobieta występuje w show niemal od samego początku, jednak od pierwszego odcinka zmieniła się nie do poznania. Teraz celebrytka pochwaliła się kolejną metamorfozą.

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pokazała fragment filmu z wesela

Agnieszka Kotońska znowu schudła. Pochwaliła się zdjęciami

Gwiazda TTV jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie od dłuższego czasu dzieli się z fanami drogą do wymarzonej sylwetki. W sieci promuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Kotońska chętnie też pokazuje zdjęcia swoich kolejnych osiągnięć, które zawsze spotykają się z dużym zachwytem fanów.

Teraz celebrytka zaprezentowała na Instagramie kolejny kamień milowy w swojej metamorfozie. Kotońska pochwaliła się, że jej waga wynosi teraz 68 kg. Warto tutaj przypomnieć, że gwiazda TTV wyznała kiedyś, że rozpoczynała dietę, gdy ważyła 106 kg. Oznacza to, że od tamtego czasu kobieta schudła aż 38 kg. Nie przyszło to jednak od razu, ponieważ zajęło jej to prawie cztery lata.

Jak zmieniła się Agnieszka Kotońska? Zdjęcia pokazujące efekty jej metamorfozy znajdziecie w galerii.

Agnieszka Kotońska fot. tiktok/agnieszkakotonska

Sekretna dieta Kotońskiej. Opracowała ją sama

Agnieszka Kotońska w starania o zgubienie kilogramów włożyła ogrom pracy. Bohaterka "Gogglebox" wielokrotnie wspominała, że nie przyszło jej to z łatwością i niejednokrotnie miała chwile zwątpienia. W rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła, jaka tajemnica stoi za jej nową sylwetką.

Okazuje się, że gwiazda TTV sama opracowała swoją dietę, tak, aby była idealnie dopasowana pod nią. "Zaczęłam zdrowo jeść, co nie było łatwe, bo trzeba było wszystko rozpracować, gotować. Teraz gotuję sobie sama, nie mam trenera, metodą prób i błędów zaczęłam eliminować produkty. Coś mi nie pasowało, coś odrzuciłam. Chleb jasny zamieniłam na ciemny, nie piję coli, nie piję wódki. Wszystko jest oparte na warzywach" - zdradziła. Kotońska stawia również na intensywną aktywność fizyczną. Wyznała, że na siłowni jest aż pięć dni w tygodniu.