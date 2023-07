Dominika Gwit-Dunaszewska zagrała w takich produkcjach jak "Galerianki", "Przepis na życie", "Gierek" czy w "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle". Na jej Instagramie możemy zobaczyć, jak spędza czas wolny. Aktorka korzysta z walorów słonecznej pogody i postawiła na opalanie. Zaprezentowała się w jednoczęściowym kostiumie.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Gwit o premierze swojego muzycznego stand-upu: Tego się nie spodziewałam

Dominika Gwit opala się nad wodą. "Grunt to kochać siebie"

Do najnowszego posta, gdzie widać aktorkę w kostiumie w kropki, Gwit dołączyła następujący opis: "'Dominika Gwit w stroju kąpielowym. Zobacz, jak prezentuje się aktorka'. Tak, to ja w stroju kąpielowym, jak co roku o tej porze. Pozdrawiam serdecznie portale show biznesowe. Z dystansem i żartem jest ten post, bo rzeczywiście w stroju kąpielowym klikam się najlepiej". Pod zdjęciem posypało się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Szanuję za dystans do siebie. Chylę czoła i pozdrawiam. Udanego urlopu" -czytamy. Co jeszcze znaleźliśmy się na Instagramie Gwit?

Bo przecież ciało kobiety zawsze jest wystawione na krytykę, jakie by nie było. Pięknie pani wygląda i udanego wypoczynku - napisała fanka.

Dominika Gwit o swojej chorobie i samoakceptacji

Wyznania aktorki na Instagramie pomagają innym kobietom, które mają podobne problemy jak sama Gwit. Swego czasu wspomniała o chorobie metabolicznej. Z takim schorzeniem zmaga się wiele osób. Aktorka najpierw drastycznie schudła, a potem wróciła do dawnej wagi. Poczuła wówczas szczęście. "Spojrzałam na siebie w lustrze i powiedziałam: kocham cię dziewczyno i zawsze będę cię kochać, niezależnie od tego, jak wyglądasz, gdzie jesteś, jakie decyzje podejmujesz, jaki rozmiar sukienki nosisz, to jest nieważne. Ty jesteś ważna" - stwierdziła Gwit. Zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii.

Dominika Gwit w stroju kąpielowym Instagram.com/dominikagwit