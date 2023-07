Zaginięcie łodzi podwodnej Titan marki OceanGate z pięcioma turystami na pokładzie wywołało niemałe poruszenie na całym świecie. W kapsule znajdowało się pięć osób, które chciały dotrzeć do wraku Titanica, który zatonął w 1912 roku. Misja zakończyła się tragedią. Firma OceanGate poinformowała, że wszyscy pasażerowie znajdujący się na łodzi zginęli. Teraz bliscy zmarłych opowiedzieli, jak wyglądały ostatnie chwile życia pasażerów.

Christine Dawood opowiedziała o ostatnich chwilach życia załogi Titana

Christine Dawood, to żona 48-letniego Shahzada Dawooda i matka 19-letniego Sulemana Dawooda, którzy zginęli na pokładzie Titana. Kobieta w rozmowie z New York Times opowiedziała o tym, jak wyglądały ostatnie godziny życia jej bliskich przed katastrofą. Ze słów kobiety wynika, że Shahzad i Suleman prawie spóźnili się na wykupioną wyprawę. Ich pierwszy lot został bowiem odwołany, a kolejny był opóźniony. Shahzad i Suleman Dawood przed wyprawą spotkali się w Londynie z szefem OceanGate, Stocktonem Rushem.

Teraz żałuję, że nie zatrzymali nas na tym lotnisku. Rush podczas spotkania ciekawie mówił o swojej ofercie, choć aspekt techniczny był dla nas cały czas niejasny. Mąż był jednak bardzo podekscytowany możliwością zobaczenia Titanica na własne oczy - relacjonuje kobieta.

Rozpoczyna się śledztwo ws. implozji Titana. Trwa odsłuchiwanie nagrań głosowych

Pasażerowie Titana przed rozpoczęciem rejsu przygotowali playlisty z ulubionymi piosenkami. Utwory były później odtwarzane przez głośnik, znajdujący się na pokładzie. Załoga została ostrzeżona, że przy schodzeniu w odmęty oceanu w środku nie będzie światła. Reflektory zostały wyłączone, by oszczędzać energię baterii. Christine Dawood opowiedziała o tym, co czuła w dniu, w którym dowiedziała się o katastrofie. "To był całkiem miły poranek. Do momentu, w którym dowiedziałam się, że nie ma kontaktu z Titanem. Byłam zapewniana, że komunikacja pod wodą może zawodzić. W przypadku problemów łódź miała zrzucić wszystkie ciężary i wynurzyć się na powierzchnię" - opowiada kobieta. W naszej galerii na górze strony znajdziecie więcej zdjęć Titana.

Suleman Dawood chciał pobić rekord świata

Suleman Dawood zabrał ze sobą na rejs Titanem kostkę Rubika. 19-latek chciał pobić rekord świata w układaniu jej pod wodą. Ostatecznie zarówno on, jak i reszta załogi, zginęła. Na pokładzie Titana oprócz Shahzada i Sulemana Dawood byli obecni jeszcze brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz dyrektor naczelny i założyciel OceanGate Stockton Rush.