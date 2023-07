11 stycznia Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Od tego momentu zdążyła już kupić mieszkanie, zaręczyć się ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem i podejść do matury. Młoda gwiazda coraz śmielej odcina się także od wizerunku grzecznej nastolatki. W marcu światło dzienne ujrzał teledysk do utworu "Jak na filmach", który wręcz zszokował jej fanów. Wokalistka stawia teraz na odważne, bardziej kobiece stylizacje. Jej najnowszy strój jest obiektem dyskusji - czy Roksana przesadziła, wychodząc tak na miasto?

REKLAMA

Zobacz wideo Nie wytrzymała. Roxie się popłakała

Roksana Węgiel w bardzo odważnej stylizacji. Stanik to przesada?

Roxie udostępniła krótkie wideo, na którym pokazała, jak spędziła wolny dzień. Internauci oczywiście od razu zwrócili uwagę na stylizację. 18-latka na ciepły dzień w stolicy wybrała niebieskie spodenki i cienką kurtkę do zestawu. Do tego założyła tylko biały stanik - i w sumie to tyle. W komentarzach licznie zaczęły się pojawiać głosy, że to nie jest odpowiednia stylizacja na spacer po mieście. Inni pisali, że Węgiel na siłę chce wyglądać na dojrzalszą.

Węgiel chwali się sylwetką na dmuchanym materacu. Fani węszą oszustwo

Możemy przeczytać: "Zgubiłaś się w show-bizie, ale miejmy nadzieję, że z czasem wrócisz na właściwe tory" czy "Myślałam, że masz coś w głowie, wykorzystasz swój talent, nie popłyniesz. Ale myliłam się". Jednak nie zabrakło głosów, które broniły wokalistki - "Jak komuś przeszkadza jej styl bycia, to może wystarczy przestać obserwować jej życie? Młodość ma swoje prawa, a że Roksana ma jeszcze możliwość w pełni z niej korzystać - super! Jej młodość jej decyzje!". Więcej zdjęć odmienionej Roxie znajdziecie w naszej galerii.

Ile zarabia Roksana Węgiel?

Mimo bardzo młodego wieku, Roxie jest już prawdziwą businesswoman. W końcu została milionerką, zanim osiągnęła pełnoletność! Występy na żywo młodej gwiazdy stanowią ogromną część jej dochodu. Jak podaje "Super Express", za jeden występ 18-latka może sobie życzyć od 20 do 30 tysięcy złotych.