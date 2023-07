Piłkarz Manchesteru United się ożenił. Jego żona to znana wokalistka

David de Gea i Edurne Garcia tworzą bardzo zgraną parę. On podbija murawy na całym świecie, grając m.in. w Manchester United czy Atlético Madryt i reprezentacji Hiszpanii, a ona jest wielką gwiazdą tamtejszej telewizji. Teraz ich związek wszedł na kolejny etap - stanęli przed ołtarzem.

David de Gea i Edurne Garcia wzięli ślub

Wiadomość o tym ślubie była o tyle zaskoczeniem dla wielu osób, że para od dawna żyje razem. W dodatku wspólnie wychowuje córkę Yanay, która przyszła na świat w 2021 roku. David de Gea o zmianie swojego stanu cywilnego poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, wywołując tym niemałe poruszenie w komentarzach.

Nie możemy być szczęśliwsi! - napisała Edurne pod ślubnym zdjęciem na Instagramie.

Chociaż w większości użytkownicy portalu gratulowali młodej parze, to znalazły się również głosy zdumionych fanów, którzy myśleli, że... para jest już dawno po ślubie. "Nie byliście już wcześniej małżeństwem?" - zapytał jeden z obserwatorów. Jednak sakramentalne "tak" piłkarz i piosenkarka powiedzieli sobie dopiero 1 lipca tego roku. Uroczystości odbyły się na wyspie Minorka w otoczeniu najbliższych przyjaciół i rodziny. Panna młoda postawiła na bogato zdobioną suknię w kremowym kolorze.

Edurne Garcia. Kim jest wybranka byłego bramkarza Manchasteru United?

Edurne debiutowała jako aktorka w 2000 roku, kiedy w wieku 15 lat zagrała rolę epizodyczną w serialu "Robles, investigador". Później pojawiła się gościnie w jeszcze innych produkcjach, ale po czasie zrozumiała, że chce dla siebie inną przyszłość. Karierę muzyczną rozpoczęła od wzięcia udziału w hiszpańskim talent show "Operacion Triunfo", który ukończyła na szóstym miejscu. W 2006 roku podpisała pierwszy kontrakt płytowy. Od tamtej pory z roku na rok zyskiwała coraz większą popularność.

Szczytem rosnącej sławy było zakwalifikowanie się na Eurowizję w 2015 roku. Wokalistka reprezentowała Hiszpanię z utworem "Amanecer". Jurorzy i widzowie nie docenili jednak tego występu, gdyż w rankingu zajęła wówczas dopiero 21. miejsce. Nie zastopowało to jej kariery. Dziś jest prawdziwą gwiazdą zarówno hiszpańskiej telewizji, jak i sceny. W 2020 roku wydała ostatni album pt. "Catarsis". Jest również jurorką w programie "Got Talent: All Stars".