Nie można sobie wyobrazić radości, jaką musieli odczuć opiekunowie domu dziecka w podkarpackiej miejscowości Długiem. Rankiem 1 lipca pod budynkiem znaleziono metalową skrzynię, owiniętą dodatkowo łańcuchem i zabezpieczoną kłódką. W środku znajdowała się spora ilość gotówki oraz słodycze.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzy największe marudy wśród youtuberów według Adrianny Krysian

Znana jest tożsamość darczyńcy z podkarpackiego. To youtuber

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pod ośrodkiem odkryto dziwny pakunek, do jednej z lokalnych redakcji zadzwonił anonimowy informator. Mężczyzna przekazał, że kod do otwarcia kłódki to 7777. Nie obyło się jednak bez interwencji policji, którą wezwano na miejsce. Funkcjonariusze i pirotechnicy sprawdzili, czy przedmiot nie stanowi zagrożenia. Postanowiono otworzyć skrzynię, a jej zawartość wywołała niemałe poruszenie zarówno w okolicy, jak i w całej Polsce. Okazało się, że w środku znajduje się 100 tysięcy złotych w gotówce oraz czekolady, cukierki, żelki i inne słodkości.

Proponowali YouTuberowi rejs Titanem. "Mogłem być na tym pokładzie razem z nimi"

Trwają poszukiwania darczyńcy. Internauci twierdzą, że wiedzą, kto podarował tak hojny prezent dla domu dziecka. Ma to być to miejscowy influencer, Kamil Labudda, który w mediach społecznościowych znany jest pod pseudonimem "Budda". Dowodem na to miałoby być opublikowane przez niego w sieci zdjęcie, na którym trzyma w dłoniach tablicę rejestracyjną o numerze "7777". Internetowi "śledczy" zwrócili również uwagę na jego wpis na Twitterze: "Skrzynia pełna Cashu aż po brzegi!". Youtuber nadal nie potwierdził, czy to faktycznie on stoi za wszystkim.

Najpierw obdarował dom dziecka, a potem rozdawał paliwo w Rzeszowie

Gdyby okazało się, że to rzeczywiście Labudda podarował prezent dla wychowanków domu dziecka, to nie byłaby to jedyna akcja, jaką influencer zorganizował tego dnia w swoim województwie. "Budda" prowadzi kanał na YouTubie, na którym wypowiada się na tematy motoryzacyjne. To właśnie dla posiadaczy aut została skierowana druga atrakcja. 24-latek ogłosił, że zafunduje paliwo każdemu, kto 1 lipca zatankuje na stacji "Watkem" przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie.

Więcej zdjęć z akcji youtubera znajduje się w galerii.

Kamil Labudda 'Budda' fot. instagram/budda.7

Można było się spodziewać, że taka hojna oferta spotka się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Jak podaje rzeszow-news.pl akcja zakończyła się paraliżem całego miasta, gdyż właściciele samochodów utworzyli korek na niemal siedem kilometrów. ZOBACZ TEŻ: Wersow odsłoniła brzuch kilka dni po porodzie [ZDJĘCIA]