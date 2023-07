Galopująca inflacja daje w kość wszystkim Polakom. Według oficjalnych danych podawanych przez GUS w czerwcu przekroczyła aż 15 proc. Szczególnie w okresie wakacyjnym w internecie można się natknąć na coraz to nowsze zdjęcia "paragonów grozy". Wzrost cen mocno odczuwają także polskie gwiazdy, które starają się ograniczyć wydatki. Jak jakiś czas temu wyliczyła Katarzyna Bosacka, Polak może sobie pozwolić średnio na trzy razy mniej masła niż mieszkaniec Wielkiej Brytanii. Jak wyglądają ceny tego produktu w sklepie mieszczącym się w okolicy willi Andrzeja Dudy w Krakowie? Możecie być zaskoczeni.

Duda mieszka w Warszawie, ale ma willę w Krakowie. Ile tam kosztuje kostka masła?

Jak podawał fakt, Andrzej Duda w grudniu 2018 roku zakupił sporych rozmiarów apartament w nowoczesnej willi w Krakowie. Szacuje się, że nieruchomość licząca 150 metrów kwadratowych ma być warta około milion złotych. Prezydent najwięcej czasu spędza w rozjazdach. Gdy jest w Polsce, urzęduje z Warszawy, a dokładniej Pałacu Prezydenckiego. W jednym z wywiadów podkreślił jednak, że Kraków zawsze będzie miał zarezerwowane specjalne miejsce w jego sercu.

Prezydent swego czasu został przyłapany na zakupach spożywczych w Warszawie. Nie jest tajemnicą, że w stolicy ceny są bardzo wysokie. Jak zatem wyglądają w miejscu, w którym urodził się Duda? Dziennikarze portalu o2.pl postanowili sprawdzić, ile trzeba zapłacić za podstawowe produkty spożywcze w jednym ze sklepów w Krakowie, który jest zlokalizowany niedaleko willi prezydenta. Już od wejścia w oczy rzucają się karteczki z przyciągającymi hasłami jak "promocja", czy "tańsza cena".

Ceny np. masła porównywano z cenami tych samych produktów na stronie dlahandlu.pl Kostka masła Extra bez laktozy o gramaturze 200 w Krakowie kosztuje 6,29 zł, a "tradycyjnego" innego producenta - 5,99 zł. Jak można sprawdzić na stronie dlahandlu.pl, średnia cena za masło "tradycyjne" to 6,23 zł. Taniej jest także na butelce mleka. Dwuprocentowe znanego producenta kosztuje 3,99 zł. Tłustsze, bo 3,2 procentowe mleko to koszt 4,49 zł. Na stronie dlahandlu.pl, cena za litr mleka 3,2 proc. wynosi 4,69 zł. Pomidory również są w okazyjnej cenie. Na stronie dlahandlu.pl za kilogram trzeba liczyć 14,55. W sklepie niedaleko apartamentu Dudy to cena ponad połowę mniejsza - 4,44 zł.

