Nie milkną echa afery wokół kariery Natalii Janoszek. Przypomnijmy, że Krzysztof Stanowski po przeanalizowaniu pozycji filmowych, w których wystąpiła aktorka, podzielił się z odbiorcami swojego kanału szokującymi spostrzeżeniami. Zdaniem prowadzącego Dziennikarskie Zero, kariera Natalii jest zmyślona. Stanowski z całą mocą twierdzi, że Janoszek nie jest rozpoznawalna w Bollywood. Na temat zamieszania wokół celebrytki głos zabrała Sylwia Bomba.

Sylwia Bomba komentuje zamieszanie wokół Natalii Janoszek. "Bardzo przykry przykład"

Sylwia Bomba o Natalię Janoszek została zapytana przez reporterkę portalu Jastrząb Post. Na wstępie gwiazda "Gogglebox" zaznaczyła, że nie opowiada się po żadnej stronie sporu. Nie ukrywa jednak, że jest bardzo ciekawa prawdy. "To jest taki bardzo przykry przykład, jak łatwo można komuś zburzyć karierę. Sama jestem ciekawa, ile procent w tym wszystkim jest prawdy, a ile kłamstwa, a ile z drugiej strony jest prowokacji. Tak naprawdę wystarczyło zakpić, zrobić żart i na ten moment cała kariera, całe życie Natalii jest pod znakiem zapytania. Łatwo jest kogoś oskarżyć i obrzucić błotem. Ja się cieszę, że Natalia poszła z tą sprawą do sądu i mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście Natalia zbudowała swoją karierę na nieprawdzie, to to będzie za to udowodnione i Natalia za to przeprosi".

Krzysztof Stanowski kpi z Natalii Janoszek

Dodajmy też, że obecnie konflikt na linii Janoszek-Stanowski przybrał już nieco abstrakcyjną formę. Dziennikarz niedawno odwiedził Indie, by jeszcze bardziej wgłębić się w historię kariery rzekomej gwiazdy Bollywood. Od pobytu z Bombaju Stanowski promuje się jako hinduski aktor, Khris Stan Khan. Zdążył już nakręcić trailer do zmyślonego filmu, a na lotnisku przywitał zgromadzonych układem rodem z bollywoodzkich filmów. Zdjęcia Krzysztofa Stanowskiego znajdziecie w naszej galerii.

