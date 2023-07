Katarzyna Figura należy do grona najbardziej popularnych aktorek filmowych, teatralnych i telewizyjnych w Polsce. Zagrała w takich produkcjach jak "Kiler", "Kingsajz", czy "Pociąg do Hollywood". Fani doceniają nie tylko talent gwiazdy, lecz także jej urodę. Ostatnio Figura przeszła radykalną zmianę wyglądu włosów. Nie była to spontaniczna decyzja. Kolor niebieski jest dla niej ważny. Dlaczego?

Zobacz wideo Katarzyna Figura: Całe moje ciało przed menstruacją jakby się powiększało [Okres w moim życiu]

Katarzyna Figura wybrała niebieski, ponieważ kojarzy jej się z pewną cechą

W jednym z postów na Instagramie aktorka oznajmiła: "Już nie jestem blondynką". Co zachęciło gwiazdę do zmiany koloru włosów? "Znużona toksyczną męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako 'wielka, seksowna blondyna', wbrew panującym trendom uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam szpilę w te idiotyzmy" - pisała. Na festiwalu Tofifest w Toruniu opowiedziała więcej o tej metamorfozie.

Niebieski kojarzy się z odwagą, z ważnymi zmianami. I z tym, żeby się sobie podobać i zrobić właśnie na ludziach wrażenie. [...] Bardzo dobrze się z tym czuję, chociaż trochę się wypiera i wolałabym mieć te włosy takie gęściejsze. Na pewno by to lepiej wyglądało. Ale la vie est belle [życie jest piękne - red.]! Trzeba akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy […], odnaleźć siebie i ta szczerość ze sobą samym jest w ogóle najistotniejsza, i mówię tu nie tylko o pracy kreatywnej, mówię w ogóle o życiu - wyznała Figura.

Katarzyna Figura tak pisała o zmianie włosów na Instagramie. Zdobyła komplement od Olejnik

"Pociąga mnie błękit. Woda i jej bios - życie. Farbując włosy na niebiesko, daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne. Dryfuję powoli w stronę nowych narracji. Nowych humanistycznych trendów. I nowych opowieści" - zdradziła Figura. Ostre cięcie i nowy kolor włosów aktorki spotkał się z uznaniem jej obserwatorów. Monika Olejnik również zostawiła po sobie ślad. "Jak cię nie kochać" - napisała. Po więcej zdjęć Katarzyny Figury zapraszamy do galerii na górze strony.