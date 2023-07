Madonna została znaleziona nieprzytomna w domu 24 czerwca 2023 roku. Jej stan był poważny, w związku z czym musiała zostać przetransportowana do szpitala. "U Madonny rozwinęła się poważna infekcja bakteryjna. Stan piosenkarki poprawia się, jednak wciąż pozostaje ona pod obserwacją lekarzy, dopóki całkowicie nie wyzdrowieje" - informował menadżer gwiazdy. Okazuje się jednak, że ze zdrowiem gwiazdy jest już nieco lepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Odmieniona Madonna na TikToku

Madonna wraca do zdrowia

Najnowsze informacje na temat stanu zdrowia Madonny przekazała za pośrednictwem Instagrama jej przyjaciółka, Rosie O'Donnell. W komentarzach pod swoim postem przyznała, że z artystką jest już coraz lepiej. "Madonna odpoczywa w domu. Jest bardzo silna" - napisała Rosie na Instagramie, czym wlała w serca fanów artystki dużo optymizmu.

Przyjaciółka o stanie zdrowia Madonny Screen z Instagram.com/ rosie

Przypomnijmy, że serwis TMZ niedawno podawał niepokojące informacje o stanie zdrowia Madonny. "Wymiotuje w niekontrolowany sposób i nie wstaje już z łóżka. Wciąż walczy ze skutkami choroby. Infekcja sieje spustoszenie w jej organizmie" - podał informator. Gwiazda, zanim trafiła do szpitala, miała też bagatelizować objawy, takie jak utrzymująca się gorączka. W naszej galerii na górze strony możecie znaleźć więcej zdjęć z koncertów Madonny.

Madonna opuściła szpital. Może liczyć na wsparcie synów?

Madonna przed hospitalizacją widziała się z inną gwiazdą

Wokalistka pracuje nad wieloma projektami równocześnie. Tuż przed udaniem się do szpitala miała spotkanie z Katy Perry. "Harowała przez całą dobę, aby upewnić się, że zarówno jej muzyka, jak i światowa trasa koncertowa nie mają sobie równych. Oczywiście wszystko zostało teraz wstrzymane, ale fakt, że była w studiu z Katy na kilka godzin przed przewiezieniem na OIOM, pokazuje, jak bardzo była zdeterminowana, by iść naprzód mimo złego samopoczucia" - dowiadujemy się z "The Sun". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.