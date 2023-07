Harry Styles ma za sobą koncert w Warszawie. Tłumy fanów czekały na niego na terenie stadionu już kilka dni przed wydarzeniem. Wokalista wystąpił na Narodowym zaledwie kilka dni po Beyonce. Artystka w ramach "Renaissance World Tour" także zagrała w Warszawie. W rozmowie z Plotkiem jedna z fanek piosenkarki zauważyła, że było to doskonale zaplanowane widowisko, ale znalazł się również i minus - jednak nie po stronie wokalistki. Już wówczas zgłaszano uwagi do nagłośnienia na Narodowym, na które cyklicznie od lat narzeka publiczność. Podobnie było na koncercie Stylesa. Znany producent ubolewał nad tym w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Popkultura odc. 123

Harry Styles podbił Warszawę. Uczestnicy koncertu narzekają na Stadion Narodowy

Mikołaj Trybulec, znany jako Tribbs, to polski producent muzyczny i songwriter, który miał udział w sporym sukcesie na tegorocznej Eurowizji. Współtworzył "Solo" Blanki i szwajcarskie "Watergun". Był też obecny na koncercie Harry'ego Stylesa. Jak wynika z jego relacji na TikToku, na koncercie brytyjskiego artysty nie mógł szaleć w rytm piosenek, gdyż ledwo co słyszał.

POV: Jesteś na koncercie Harry'ego Stylesa, ale absolutnie nic nie słychać przez akustykę na Narodowym, więc udajesz, że się świetnie bawisz - czytamy.

W komentarzach nie zabrakło opinii od fanów producenta. Pojawiły się głosy, że każdy z występujących na Narodowym artystów ma własny sprzęt, w tym głośniki. Nie zabrakło też twierdzeń, że stadion nie jest dobrym miejscem na organizację tego typu przedsięwzięć.

To jest stadion i był tworzony pod mecze, a nie koncerty, nikt się nie przejmował tym, jaka będzie akustyka na koncertach.

Artyści przyjeżdżają ze swoim sprzętem, głośniki z Narodowego są jedynie jako dogłośnienie. Pozdrawiam, akustyk.

Koncert Metalliki: lotnisko Bemowo vs Narodowy. Nigdy więcej na Narodowym.

Typowo, nie dziwi mnie to - czytamy.

Nie tylko Tribbs narzekał na nagłośnienie na Narodowym. W rozmowie z Gazeta.pl Mirosław Michalak, realizator dźwięku, wyjaśnił, na czym polega problem ze złą jakością dźwięku na stadionie. "To wynika z bardzo prostej rzeczy - ze złej akustyki miejsca. Nawet jeśli mielibyśmy najlepsze na świecie głośniki, to jeżeli włożymy je do wiadra, będą brzmieć jak z wiadra" - mówił specjalista.

Skiba padł ofiarą oszustów. Sprawę zgłasza na policję. Apeluje do fanów

Byliście na koncercie Harry'ego Stylesa? Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.