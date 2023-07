Anna Lewandowska zrobiła fryzury córkom. "Może powinnam pójść na kurs?"

Robert i Anna Lewandowscy tworzą jedną z najpopularniejszych polskich par. Piłkarz i trenerka doczekali się dwóch córek: Klary i Laury. Rodzice bardzo często chwalą się dziećmi za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie pokazują, jak spędzają wspólnie czas. Niedawno zdecydowali się nawet na pokazanie ich twarzy. Fani mogą regularnie oglądać, jak małżeństwo radzi sobie w roli rodziców. Ostatnio Anna Lewandowska postanowiła zaprezentować swoje umiejętności fryzjerskie.

Anna Lewandowska uczesała córki. Zażartowała

Rodzina Lewandowskich na co dzień mieszka w Hiszpanii. Kariera piłkarska sprawia, że Robert dużo podróżuje. Ostatnio mieli jednak okazję do wspólnego spędzenia czasu. Cała czwórka wybrała się na zasłużony wypoczynek do słonecznej Turcji. Rodzice postanowili sprawić córkom niespodziankę. Zabrali Laurę i Klarę do jednego z najsłynniejszych parków rozrywki Land of Legends w mieście Belek. Dziewczynki były zachwycone atrakcjami.

Wycieczki do parków rozrywki to jednak nie wszystko. Ostatnio Anna Lewandowska sprawiła córkom radość niewielkim gestem. Laura i Klara mogły poczuć się niczym w salonie fryzjerskim. Sławna mama pokazała fanom, w jaki sposób zaplotła włosy dziewczynkom. Pokusiła się nawet o zabawny komentarz. "Może powinnam pójść na kurs fryzjerski?" - napisała na relacji na profilu instagramowym.

Anna Lewandowska zrobiła fryzury córką. Chce zmienić zawód? fot. https://www.instagram.com/annalewandowska/screenshot

Anna Lewandowska odkąd została mamą, pokazuje, że wspiera swoje córki. Nie ukrywa, że jest bardzo dumna ze swoich dzieci. Jakiś czas temu pochwaliła się postępami Laury. W mediach społecznościowych wypowiedziała się na temat tego, jak jej pociechy radzą sobie na basenie. Starsza Klara opanowała już pływanie kraulem. Natomiast Laura niedawno poczyniła postępy w nauce. Bardzo dobrze sobie radzi jak na swój wiek. "Laura szybciej uczy się pływać, bo zaczęła więcej używać rąk" - napisała dumna mama. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska poprowadzi trening w Warszawie. Znamy ceny biletów. Spotkanie z "Lewą" uderzy po kieszeni