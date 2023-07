Harry Styles nareszcie zawitał do stolicy. Kilka dni przed jego przylotem, fani rozbili obozowisko w okolicy stadionu, gdzie zaplanowano koncert artysty. Styles nie może narzekać na brak zainteresowania w Polsce. Media rozpisują się już od kilku tygodni o jego przybyciu do Warszawy. Podczas koncertu można było zauważyć, że członkowie zespołu Stylesa mają specyficzne zakończenia rękawów. Co dokładnie na nich widać?

Harry Styles podbija Warszawę. Spójrzcie na ten gest

Członkowie zespołu, który występuje z wokalistą mieli na sobie eleganckie stroje. Na rękawach gitarzysty zauważyliśmy jeden detal wyrażający szacunek wobec mieszkańców stolicy. Znajdował się na nim bowiem herb Warszawy, czyli legendarna syrenka z mieczem. Podczas koncertu na stadionie zrobiono specjalne przybliżenie na ekranach, aby fani mogli zauważyć ten hołd. Co uważacie o takim zachowaniu? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Harry Styles - koncert PLOTEK EXCLUSIVE

Harry Styles ma masę fanów w Polsce. Część z nich chce ujrzeć idola za wszelką cenę

Harry Styles dziś wypełnia stadiony. Przed laty w talent show usłyszał "nie"

Wieść o koczujących pod stadionem wielbicielach wokalisty rozniosła się po całej Polsce. Do czego jeszcze są w stanie posunąć się fani Harry'ego Stylesa? Płyta na terenie koncertu została podzielona na dwie części - GA1 oraz GA2. Nasz informator zawiadamia, że część publiczności z wykupioną strefą drugą przedostaje się na pierwszą, czyli wbrew regulaminowi. Jedna z fanek skomentowała tę tendencję: "Czuję się niebezpiecznie". Na strefie bliżej sceny może być bardzo tłoczno, co utrudni czerpanie radości z koncertu.