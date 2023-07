Od jakiegoś czasu szczególnie głośno jest w mediach o księciu Harrym oraz jego żonie Meghan Markle. Para wiedzie na pozór spokojne życie w Los Angeles wraz z dwójką dzieci. W mediach jednak coraz częściej znaleźć można doniesienia, że ich małżeństwo miałoby biec ku końcowi. Jakiś czas temu przybrały one na sile. Teraz ich najnowsze zdjęcie wywołało niemałe zamieszanie w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Książę William i książę Harry wraz z kuzynami wzięli udział w "czuwaniu wnucząt" przy trumnie królowej Elżbiety II

Książę Harry i Meghan Markle pokazali się publicznie po spekulacjach o kryzysie w związku

Nie jest tajemnicą, że para nie ma dobrych kontaktów z brytyjską rodziną królewską. Według niektórych doniesień to właśnie małżonka księcia jest tego powodem. Pojawiło się nawet twierdzenie, że Harry często "ucieka" od niej i spędza noce w lokalnych hotelach. Choć te informacje nigdy nie zostały potwierdzone, pogłoski nie ucichły.

Księżna Kate reaguje na wywiad Harry'ego i Meghan Markle. Jest zdenerwowana?

Plotki o rozwodzie były podsycane przez brytyjskich informatorów. Jeden z nich wspominał nawet o przejęciu opieki nad dziećmi. "Ma przed sobą prawdziwą walkę, jeśli chce zatrzymać Archiego i Lilibet. Wie, że jego rodzina przyjmie go z powrotem z otwartymi ramionami (...)" - podaje jeden z zagranicznych portali. Warto przypomnieć, że Harry i Meghan nie pokazywali się publicznie od 16 maja. To jednak niedawno się zmieniło. Paparazzi zauważyli ich na przedmieściach Los Angeles. Żona księcia uśmiechała się od ucha do ucha. Zdjęcie zdobyło dużą popularność na Twitterze, gdzie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część fanów twierdzi, że "kryzys" został zażegnany. Inni są zdania, ze to jedynie przykrywka dla mediów.

Niedawno na jaw wyszły kolejne podejrzenia dotyczące rozwodu. Poszło o pierścionek zaręczynowy

Jakiś czas temu fani pary dopatrzyli się kolejnego "dowodu" w sprawie rzekomego rozstania. Niedawno Meghan Markle pojawiła się na gali Women of Vision Awards. Na jej palcu na próżno można było szukać pierścionka zaręczynowego. Ten mały drobiazg od razu zwrócił uwagę mediów, a następnie internautów. Warto przypomnieć, że pierścień pochodził z kolekcji księżnej Diany i miał dwa diamenty. Początkowo był źle dopasowany. Jak się okazało, Meghan ponownie musiała oddać pierścionek do jubilera. Zagranicznym mediom nie udało się ustalić, jaki był tego powód. Część fanów była jednak przekonana, że żona księcia Harry'ego po prostu nie chce już go nosić. "Jej rzekome zapomnienie założenia pierścionka jest dobitnym sygnałem dla księcia Harry'ego, że ich problemy w związku nie są tak małe, jakby się mogło wydawać" - przekazywał wówczas informator Woman's Day. ZOBACZ TEŻ: Harry i Meghan blisko rozwodu? Tiktoker przeanalizował ich mowę ciała. Nie ma dobrych wieści...