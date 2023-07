Monika Mrozowska jest samodzielną mamą czwórki dzieci, których doczekała się z trzema partnerami. Ostatnio aktorka zdradziła, że otrzymuje alimenty tylko na dwie pociechy. "Jestem samodzielną matką z czwórką dzieci, z których dwójka dostaje alimenty w łącznej wysokości 1400 zł netto. Nie, nie pomyliłam się z zerami" - ujawniła Mrozowska. Maciej Szaciłło, były mąż aktorki i zarazem ojciec jej dwóch córek, postanowił skomentować jej wpis.

Maciej Szaciłło komentuje wypowiedź byłej żony o alimentach. "Uważam, że jest to krzywdzące"

Były mąż aktorki stronił od komentowania ich relacji. Tym razem było inaczej. "Monika wczoraj publicznie podała (w domyśle) wysokość alimentów, które płacę na dwójkę dzieci. Zapomniała jednak wspomnieć, ile od lat czasu spędzam z córkami, ile czasu moja żona poświęciła im, pomagając się uczyć (siedząc godzinami i odrabiając zaległe lekcje), wspólnie opłacając korepetycje itd. Zapomniała dodać, że na moją starszą córkę, która pracuje i się uczy, alimenty już nie przysługują, ale je płacę, wspieram ją i będę wspierał. Nie wspomniała, ile kosztują ich wyjazdy na obozy, wyjazdy zagraniczne, kieszonkowe, zajęcia plastyczne, ubrania, buty itd., za które razem z Karolą płacimy. Od lat mamy taką zasadę, aby wszystkie nasze dzieci były traktowane równo!" - oznajmił na Instagramie. Wyznanie Mrozowskiej najwidoczniej uraziło Szaciłło.

Pisząc o tym, jak samotnie dba o dzieci i bierze za nie odpowiedzialność, pominęła rolę trzech ojców, również finansową, w życiu swoich dzieci. I uważam, że jest to krzywdzące. Krzywdzące dla mnie i dla wielu ojców, którzy po rozwodzie kochają i zajmują się dziećmi - dodał.

Maciej Szaciłło jest oburzony wyznaniem byłej żony. O wszystkim wiedzą dzieci

Mrozowska zdradza, ile dostaje alimentów. "Nie, nie pomyliłam się z zerami"

"Cały internet obiegły teraz teksty, jak niskie alimenty dostaje Monika na dzieci i było wiadomo od początku, że to zostanie wyciągnięte. Nie podaje się kwot wcale - tym bardziej, jeśli są częścią wyrywkową prawdy. A Monika wychowuje dzieci z aktywnym udziałem trzech ojców, którzy są obecni również finansowo. Pisanie "nie pomyliły wam się zera" - również było bardzo niewłaściwe. Mam prawo postawić granicę i pokazać swoje stanowisko z szacunkiem, ale rzeczowo. Post Moniki przeczytały nasze dzieci, ich znajomi, nasi znajomi" - oznajmił Szaciłło. Partnerka oburzonego ojca zaczęła bronić go w komentarzach. Wyszło na jaw, że Szaciłło zwrócił się z prośbą do Mrozowskiej o usunięcie wpisu o alimentach. Jak widać, nie przyniosło to żadnego efektu.