Magda Gessler zyskała rozpoznawalność jako prowadząca "Kuchennych rewolucji" w stacji TVN. Program wystartował w 2010 roku i od dziś ma spore grono fanów. Internauci pokochali Gessler za ekscentryczną osobowość, kolorowe stroje i cięty język. Przez 13 lat powstało blisko 400 odcinków, w których Magda Gessler jeździła po całej Polsce, aby pomagać osobom marzących o sukcesie w prowadzeniu restauracji.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler

Magda Gessler niedługo obchodzi 70. urodziny. Wybiera się na emeryturę?

Ulubiona restauratorka Polaków 10 lipca będzie świętować 70. urodziny. Czy to oznacza, że przechodzi na emeryturę? Nic bardziej mylnego. Magda Gessler w rozmowie z serwisem party.pl przyznała, że praca jest jej pasją i nie zamierza z niej rezygnować. Dodała również, że nie męczy ją wielogodzinna praca i ciągłe przemieszczanie się po Polsce. Uznaje, że praca na planie "Kuchennych rewolucji", a przede wszystkim pomaganie innym ludziom, są jej misją i powołaniem.

To jest mój odpoczynek. Mnie się wydaje, że kontakt z ludźmi to jest tak fascynujące, tak interesujące, że spełnianie mojej pasji, pomoc ludziom i psychiczna i zdrowotna jest chyba moim celem w życiu - powiedziała

Gessler ocenia menu na polskich weselach. Oberwał rosół i nie tylko

Magda Gessler ma swój sposób na sukces. Jest ciężko?

Reporter portalu zapytał również Magdę Gessler o to, jaki jest jej sposób na sukces. Restauratorka powiedziała, że chodzi przede wszystkim o to, by kochać to, co się robi. "Trzeba kochać ludzi, patrzeć im w oczy, uśmiechać się" - podsumowała.

Magda Gessler niedługo skończy 70. lat. Idzie na emeryturę? KAPiF.pl / KAPIF.pl

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.