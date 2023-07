Książę William zabrał księcia George'a na mecz. Czegoś zabrakło. Internauci są oburzeni

Książę William stara się spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi dziećmi. Bardzo często to pokazuje. W minioną sobotę, pierwszego dnia lipca, postanowił zabrać starszego syna na mecz. Panowie pojawili się na trybunach na Lord's Cricket Ground w Londynie. Zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły internet. Mogłoby się wydawać, że młodemu royalsowi nie podobał się mecz. George cały czas stroił śmieszne miny. Fani stwierdzili, że powód może być inny.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William z dziećmi w ogrodzie

Książę George spędził czas z tatą. Brakowało mu jednej rzeczy

Najmłodsi członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej słyną ze swoich nietypowych grymasów. Podczas koronacji swojego dziadka, George i Louis byli na ustach wszystkich. W sieci pojawiły się ich zdjęcia z minami, które sugerowały, że chłopcy nie bawią się dobrze na ceremonii. To jednak nie wszystko. Na meczu krykieta Williamowi towarzyszył dziesięcioletni następna tronu. Ze zdjęć wynika, że George nie był zadowolony. Podczas meczu wiercił się i ciągle mrużył oczy, a także marszczył nos. W sieci zawrzało. Fani zwrócili uwagę na pewien szczegół.

Książę William wybrał się na mecz krykieta z najstarszym synem. George'owi czegoś zabrakło Fot. Kirsty Wigglesworth / AP Photo

Użytkownicy mediów społecznościowych szybko zauważyli, co mogło być przyczyną grymasów księcia George'a. Jak podaje zagraniczny portal Mirror, odbiorcy dostrzegli okulary przeciwsłoneczne księcia Williama. To samo można powiedzieć o pozostałych kibicach, którzy również tego dnia chronili swoje oczy przed słońcem. Z jednym wyjątkiem. Książę George nie mógł pochwalić się takim akcesorium. Wygląda na to, że najzwyczajniej w świecie raziło go słońce. Fani nie kryli oburzenia. Zaczęli winić Williama o to niedopatrzenie. "George potrzebuje okularów, słońce było zbyt mocne", "George, powiedz swojemu tacie, żeby pożyczył ci swoje okulary" - pisali w sieci.

Król Karol III i jego następcy na rodzinnym zdjęciu. Zabrakło jednak Harry'ego

Książę William niedawno świętował Dzień Ojca. Miny jego dzieci rozbrajają

Niedawno książę William miał przyjemność obchodzić Dzień Ojca. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyła mu trójka jego dzieci. Z tej okazji oficjalny profil royalsów w mediach społecznościowych opublikował nowe zdjęcie. Cała rodzina postawiła na niebieski kolor strojów. I w tym dniu nie obyło się bez rozbrajających min. Tym razem to książę Louis skradł całą fotografię. Zachwycił fanów bardzo szerokim uśmiechem. "Najlepsze zdjęcia, które pokazują prawdziwą miłość i szczęście pomiędzy ojcem i jego dziećmi. Proste i piękne" - rozczulali się fani. ZOBACZ TEŻ: Trooping the Colour 2023. Zdjęcia wnucząt króla Karola III rozczulają. Książę Louis jak zwykle gra pierwsze skrzypce