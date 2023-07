Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnio podróżowała kamperem, a teraz wybrała inny środek transportu - samolot. Znalazła się na lotnisku razem z rodziną i wspólnie odprawiali bagaże. Nie zabrakło przy tym trudności, których byliśmy świadkami na InstaStories. Pierwszą aferę bagażową mogliśmy zobaczyć w show "Azja Express". Dzięki ostatnim relacjom Rozenek-Majdan wiele osób przypomniało sobie o zabawnych sentencjach z programu. Co tym razem zostało powiedziane w podróży?

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek obchodziła 45. urodziny

Małgorzata Rozenek-Majdan kontra kontrola bagażowa. "Nie umiesz się pakować"

Celebrytka uwielbia wstawiać dyskusje z mężem na InstaStories. Nie inaczej było w przypadku odprawy bagażowej. "Nie umiesz się pakować, wysyłam cię na kurs pakowania..." - zaczął Radosław Majdan, na co celebrytka odparła: "Nie chcę mi się nawet tego słuchać". Była prowadząca "Dzień dobry TVN" znacznie przekroczyła dopuszczalny limit bagażu. Nadwaga wyniosła bowiem 15 kilogramów. "Kompletnie wymyka ci się to spod kontroli, jesteś w panice. Bierzesz wszystko to, co spotkasz w domu. 37 kilo, 15 kilo nadbagażu, Małgosi walizki" - skwitował mąż Rozenek-Majdan. Na koniec dodał:

Myślę, że jak kiedyś będziesz udzielać rad, jak się spakować, to nie będziesz wiarygodna.

Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan https://www.instagram.com/m_rozenek/

Małgorzata Rozenek-Majdan tak pakowała się w "Azja Express"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan żegnają się z "Azja Express" na Instagramie. Wzruszające! Fani: Nie ma Was, nie ma programu

Gwiazda zasłynęła nie tylko z prowadzenia programów telewizyjnych, ale i z wystąpienia w podróżniczym programie. W "Azji Express" widzieliśmy, jak Rozenek-Majdan radzi sobie z pakowaniem bagażu. "Piżamek nie biorę, ale sukienkę muszę wziąć. Ja już nie mam miejsca. Ja nie żartuję, Radziu" - informowała wówczas ukochanego Rozenek-Majdan. Odcinki z udziałem znanej pary należą do najczęściej wspominanych przez media i fanów show. Chcecie zobaczyć, jak małżeństwo wyglądało w trakcie programu? Zajrzyjcie do naszej galerii.