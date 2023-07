Marina pozdrawia na zdjęciu z wakacji. A kogo tam widać? "Mistrz drugiego planu"

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para niedawno świętowała siódmą rocznicę ślubu. Zakochani doczekali się również syna Liama. Niedawno Szczęsny wyznał, że już na pierwszym spotkaniu z Mariną wiedział, że to ona zostanie jego żoną. Pomimo że znani małżonkowie mają napięty grafik, starają się spędzać jak najwięcej czasu razem. Niedawno pochwalili się kolejnym wypadem za granicę.

Rodzina Szczęsnych wyjeżdża na wakacje. Fani śmieją się z nietypowego zdjęcia

Wojciech Szczęsny jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrał prawie cztery miliony obserwujących. Na jego koncie dominują posty związane ze sportem. Żona bramkarza często dzieli się swoim życiem prywatnym. Regularnie publikuje nowe zdjęcia. Ostatnio pochwaliła się wyjazdem na Ibizę. Zanim to jednak nastąpiło, piosenkarka opublikowała ujęcie z lotniska. Marina opuściła Polskę w wygodnym stroju wraz z walizkami i kawą w ręce. Fani jednak zwrócili uwagę na inny szczegół.

Jak się okazało, Marina na zdjęciu nie była sama, choć mogłoby się tak wydawać. W szybie odbił się jej mąż! Wojciech Szczęsny skupił się na zrobieniu idealnego ujęcia swojej ukochanej. Fani od razu to dostrzegli. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy rozbawionych internautów. "Wojtek super fotograf", "Mistrz drugiego planu", "Wojtek jaki ma kapelusik" - czytamy. Fani życzyli również parze udanego wypoczynku.

Marina i Wojciech Szczęśni często zamieszczają śmieszne nagrania w sieci

Marina i Wojciech korzystają nie tylko z Instagrama. Na znane małżeństwo można się również natknąć na TikToku. Zakochani często podejmują wiralowe wyzwania. Ich filmiki cieszą się dużą popularnością. Niedawno mąż piosenkarki wykorzystał znany dźwięk. Na nagraniu piłkarz zapożyczył głos pewnego nastolatka z filmiku. Szczęsny w zabawny sposób zaapelował do fanek. Przekazał im, aby nie prosiły go o zostanie ich chłopakiem. Śmieszny materiał bardzo przypadł do gustu internautom. Użytkownicy TikToka wyświetlili go już ponad trzy miliony razy. Filmik zdobył również prawie pół miliona polubień. Obserwatorzy nie kryli rozbawienia. "Nie mogę z tego", "Umie się bawić chłop i ma poczucie humoru" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Marina ma garderobę wielkości mieszkania. W tych pomieszczeniach zmieści się cały sklep z ubraniami