Agnieszka Kaczorowska, Małgorzata Kożuchowska oraz Sylwia Bomba przybyły na tor wyścigowy w eleganckich kreacjach. Wśród zaproszonych byli także Jan Lubomirski-Lanckoroński, Mandaryna czy Robert Burneika. Jak widać, w polskim show-biznesie nie brakuje pasjonatów wyścigów konnych. Zobaczcie, co założyły zaproszone sławy.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o swoim życiu, kiedy została matką

Kaczorowska, Kożuchowska i Bomba w szykownych kreacjach na Gali Derby 2023

Serialowa Bożenka z "Klanu" założyła na tę okazję biały strój składający się z marynarkowej góry i ołówkowego dołu. Do tego kremowa torebka i sandałki na obcasie. Najbardziej w jej stylizacji rzucało się w oczy eleganckie nakrycie głowy. Co z kolei włożyła Kożuchowska? Aktorka przechadzała się po terenie wydarzenia niczym modelka na wybiegu w sukience z efektownym wiązaniem na szyi. Kwiecisty kapelusz wspaniale pasował do całej kreacji. Sylwia Bomba natomiast miała na sobie białą sukienkę bez ramion w fasonie midi. Kwieciste nakrycie głowy z koronką dodało szyku tej stylizacji. Jej córka Tosia również przyszła w białej sukience. Bajkowości kreacji dodał tiul i kwieciste elementy. Pociecha Bomby już podbija ścianki i widać, że dobrze czuje się w świetle fleszy. Po zdjęcia gwiazd zapraszamy do galerii na górze strony.

Sylwia Bomba z córką AKPA

Izabella Krzan w wiosennej kreacji. Jabłczyńska wyglądała podobnie

Joanna Jabłczyńska przeżyła koszmar. Bliskich aktorki nękał stalker

Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" pojawiła się na wydarzeniu w zielonym komplecie, złożonym z luźnej koszuli i spodni z szerokimi nogawkami. Rozłożysty kapelusz z kwiatami idealnie podkreślił jej ciemne, brązowe włosy. Joanna Jabłczyńska założyła strój w tej samej kolorystyce - zielona sukienka i ogromne nakrycie głowy sprawiły, że cieszyła się dużą uwagą wśród fotoreporterów.