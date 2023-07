Matka Anastazji krytycznie o greckiej policji. Przedstawiła też własną teorię

Morderstwo Anastazji Rubińskiej to prawdziwa tragedia. Dokładny przebieg zdarzeń wciąż nie jest do końca znany, a śledztwo cały czas trwa. Głos w sprawie postanowiła zabrać matka zamordowanej kobiety i powiedziała. Najbardziej rozczarowała ją praca greckiej policji. Zdaniem matki ofiary tamtejsi policjanci nie działali wystarczająco szybko.

Matka Anastazji Rubińskiej udzieliła wywiadu. Powiedziała, co myśli o śledztwie i pracy policjantów

Sprawa Anastazji Rubińskiej do dziś mrozi krew w żyłach. Śledztwo w sprawie trwało stosunkowo długo - żal o to do tamtejszej policji ma matka ofiary. Kobieta udzieliła szczerego wywiadu dla greckiej telewizji Tlive i powiedziała, co tak naprawdę myśli.

Zgodnie z doniesieniami serwisu dimokratia.gr matka Anastazji udzieliła wywiadu w greckim programie "Wiadomości na żywo". Jej zdaniem lokalna policja wykazała się zbytnią opieszałością w podejmowaniu kroków mogących pomóc Anastazji. Kobieta twierdzi, że część rzeczy mogła być zrobiona dużo wcześniej. Dodatkowo kobieta jest także przekonana, że 32-letni Banglijczyk nie działał sam. Jej zdaniem miał wspólników. Pogrążona w żałobie matka ofiary dodała, że żadna kara dla sprawcy nie zrekompensuje jej śmierci córki.

