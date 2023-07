Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest szczęśliwą mamą Jerzyka i Bianki. Razem z dziećmi i mężem Adrianem mieszkają w domu z ogrodem, który można zobaczyć na Instagramie uczestniczki show. Dzieci influencerki są zachwycone najnowszym dodatkiem do domu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na pytania o program

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zafundowała dzieciom frajdę w słoneczne dni

Upalnych dni w Polsce coraz więcej. Większość z nas chętnie wypoczywa nad wodą - jeździmy nad rzekę, morze czy relaksujemy się w basenie. Na ostatni wariant zdecydowała się Anita Szydłowska. Kupiła dla dzieci ogromny basen, co zrelacjonowała na InstaStories. "Teraz upały nam niestraszne" - zaczęła. Widzimy, że dzieci są już przygotowane do zabawy w wodzie. Mają dmuchane rękawki, piłkę i delfina.

Maluchy już nie mogą się doczekać, ale pogoda nie dopisuje, do tego woda strasznie zimna, więc zdecydowaliśmy się jeszcze zamówić system ogrzewania. Super prezent na urodziny, który zostanie z nami na dłużej - napisała na Instagramie.

Screen z IG Anita Szydłowska https://www.instagram.com/anitaczylija/

Dom Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" został postawiony ekspresowo

"ŚOPW". Anita pokazała wnętrza domu. Niesamowite, ile zrobili w miesiąc

Nieruchomość z ogrodem od razu skradła serca Anity i Adriana z telewizyjnego show. Małżeństwo chciało się do niej natychmiast wprowadzić. Remont został przeprowadzony w szybkim tempie. "Choć są remonty, które trwają miesiącami i latami, u nas musiało się to wydarzyć bardzo szybko, bo nie mieliśmy alternatywy. Jeżeli jest powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to dodałabym też: w trakcie remontu, bo każde ręce były potrzebne i nawet niewielka pomoc była na wagę złota!" - relacjonowała Szydłowska na Instagramie. Jesteście ciekawi, jak influencerka mieszka z rodziną? Koniecznie sprawdźcie zdjęcia w naszej galerii.