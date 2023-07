Michał Wiśniewski poznał Polę niedługo po rozstaniu z Dominiką Tajner. Parę zbliżyły wspólne doświadczenia. Nowa ukochana muzyka ma za sobą poważne związki, których owocami są dzieci. Podobnie jak Wiśniewski, Pola wychowuje czworo dzieci z poprzednich relacji. Para doczekała się także dwójki wspólnych synów: Falco Amadeusa oraz urodzonego kilka miesięcy temu Noëla Cloé. Czy małżeństwo znowu myśli o powiększeniu rodziny?

Zobacz wideo "Rodzina patchworkowa to nie jest pomysł na życie". Ania Świątczak o sytuacji rodzinnej

Pola Wiśniewska jest w kolejnej ciąży? Portal donosi o "tajemniczym tatuażu"

Takie informacje pojawiły się na Wideoportalu. Na kolejną ciążę Poli miał wskazywać nowy tatuaż, który pojawił się na ciele muzyka. Nowego potomka mieli mu już pogratulować fani. Wszystko wskazuje jednak, że te doniesienia można włożyć pomiędzy bajki. Do sensacyjnego artykułu odniosła się już żona Wiśniewskiego. Pola na instagramowej relacji oznaczyła męża i wymownie skomentowała spekulacje o nowym członku rodziny: "Takie rewelacje".

Michał Wiśniewski marzył o gromadce dzieci. Kiedy powie "dość"?

Michał Wiśniewski nigdy nie ukrywał, że marzy o sporej rodzinie. Lata temu wspominał, że chce by na świecie pojawiło się 12 jego potomków. Ambicje męża zastopowała obecna żona. W jednym z ostatnich wywiadów lider Ich Troje zaznaczył, że Noël Cloé jest prawdopodobnie jego ostatnim dzieckiem. "Dla mnie prokreacja mogła się zakończyć i na Falco, i na Xavierze i na Fabienne. To nie jest tak. My nie planujemy takich rzeczy, ale myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zaprzestać, bo to jest wszystko nie takie proste jakby się wydawało… Dziecko trzeba wychować… Pola doskonale zdaje sobie sprawę, że przed nami kolejnych osiemnaście lat" - mówił Wiśniewski w rozmowie z "Super Expressem". Jak myślicie, dotrzyma słowa, czy marzenie o utworzeniu drużyny piłkarskiej z własnych dzieci będzie silniejsze?

