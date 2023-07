Magdalena Łucyan to dziennikarka, która od lat związana jest z TVN. Swoją karierę w stacji zaczęła od pracy reporterki w "Faktach". W kwietniu 2022 roku wystartował jej autorski program "Rozmowy o końcu świata". Do formatu chyba jednak nie miała okazji zbytnio się przyzwyczaić, ponieważ wkrótce wybrała się na urlop macierzyński. Powrót do pracy nie był łatwy. Dziennikarka nie ustrzegła się wpadki na wizji.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciek Rock opowiedział o zabawnych wpadkach w telewizji na żywo. "Ktoś obok schrzanił!"

Magdalena Łucyan zaliczyła wpadkę na wizji. "Zapomniałam, co to za program"

W "Rozmowach o końcu świata" Magdalena Łucyan dyskutuje z zaproszonymi gośćmi na tematy związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi. W jednym z pierwszych nagrań po urlopie macierzyńskim dziennikarki doszło do wpadki. Łucyan na moment zapomniała jaki program prowadzi. Uznała jednak, że warto pokazać, że ma się do siebie dystans i zarejestrowany moment wrzuciła do mediów społecznościowych.

To był program "Rozmowy o końcu świata", czyli program, w którym... Jeszcze raz. Zapomniałam, co to za program. Boże, co ja zawsze mówiłam? Tyle miesięcy przerwy - powiedziała Magdalena Łucyan na wizji.

Magdalena Łucyan choruje na endometriozę. Mimo problemów udało jej się zajść w ciążę

Przypomnijmy, że Magdalena Łucyan w ubiegłym roku wyjawiła, że zmagała się z endometriozą. Pomimo początkowych obaw, udało jej się zajść w ciążę. W mediach społecznościowych podkreślała, że na endometriozę mogą chorować w Polsce nawet trzy miliony kobiet i jest ona przyczyną nawet połowy przypadków niepłodności.

Magdalena Łucyan Fot. Instagram.com/magda_lucyan