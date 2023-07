Od ślubu księżnej Charlene i księcia Alberta minęło właśnie 12 lat. W dalszym ciągu w kontekście rodziny królewskiej Monako wspomina się o klątwie. Legendy miałyby potwierdzać wszystkie tragedie, które dotknęły ród Grimaldich. Życie Charlene z pewnością nie jest usłane różami. Do ołtarza szła zapłakana. W mediach wciąż pojawiają się informacje o rzekomych zdradach księcia Alberta i o depresji, z którą zmaga się "najsmutniejsza księżna świata".

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Charlene pokazała nagranie z dziećmi na Instagramie

Księżna Charlene dowiedziała się o niewierności narzeczonego. Do ołtarza szła we łzach

Nie wszyscy pamiętają, że Charlene, pochodząca z Zimbabwe, odnosiła spore sukcesy w sporcie. Książę Albert poznał przyszłą żonę na zawodach pływackich w Monako, w 2000 roku. Ponoć od razu się sobą zauroczyli, ale oficjalnie zaczęli być parą sześć lat później. Na 2011 rok zaplanowano bajkowy ślub, który w ostatniej chwili mógł być odwołany. Charlene miała się dowiedzieć o niewierności narzeczonego, któremu miało urodzić się trzecie nieślubne dziecko i próbowała uciec z Monako. Według nieoficjalnych informacji policja miała ją zatrzymać na lotnisku i skonfiskować jej paszport dwa dni przed planowaną ceremonią. Do ślubu szła zapłakana. Później w wywiadach opowiadała, że to z powodu stresu, ale niewielu wierzyło w tę wersję.

księżna Charlene Fot. Joel Ryan / AP Photo/EN

Charlene od lat zmaga się z depresją. W RPA trafiła na oddział zamknięty

Książęca para doczekała się narodzin bliźniaków Gabrielli i Jacques'a w 2014 roku. Jednocześnie testy DNA potwierdziły ojcostwo u dwóch nieślubnych dzieci Alberta. Medialne doniesienia o tej sprawie były niezwykle trudne dla Charlene. Już wtedy zmagała się z depresją i została nazwana "najsmutniejszą księżną świata". Ostatnio dużo mówiło się o problemach w małżeństwie Alberta i Charlene. Księżna wyjechała do Republiki Południowej Afryki, gdzie trafiła na oddział zamknięty. Mówiło się, że nie ma już zamiaru wracać do Monako i chce rozwodu. Te informacje dementował później Albert, który czule witał żonę po jej powrocie do kraju w czerwcu 2022 roku. Wielu obserwatorów uważa jednak, że to uczucia tylko na pokaz.

Najsmutniejsza księżna świata na imprezie rodu Grimaldich. Pojawił się uśmiech

Wielu uważa, że nad rodziną Grimaldich zawisła klątwa

Przypomnijmy, że o klątwie, która ma wisieć nad rodziną Grimaldich, mówi się od wielu lat. Poddani doskonale pamiętają los księżnej Grace Kelly, która zginęła w wypadku samochodowym w 1982 roku. Los nie oszczędzał też jej najstarszej córki, księżnej Karoliny. Jej drugi mąż utonął. Z kolei książę Albert przez lata uchodził za prawdziwego playboya, a media wiele razy rozpisywały się o jego kolejnych kochankach.

księżna Charlene, książę Albert z dziećmi Fot. SplashNews.com/EN