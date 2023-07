30 czerwca 2023 roku wyłoniono laureatkę konkursu Miss Polonia. Był to 44. finał wydarzenia, który jak zwykle odbył się w Nosalowym Dworze Resort&Spa. Zwyciężczynią tegorocznej odsłony została Ewa Jakubiec. Kobieta pokonała aż 18 innych kandydatek. Zanim jej się to udało, widzowie mieli okazję poznać jej spojrzenie na różne tematy. Tegoroczna Miss szczególnie wyróżniła się nietypową odpowiedzią na jedno z pytań zadanych przez jury.

Tegoroczna Miss Polonia wyznała, z kim chciałaby zatrzasnąć się w windzie

O koronę i tytuł Miss Polonia 2023 walczyło 19 kandydatek. W tym roku wydarzenie poprowadzili: Izabella Krzan, Aleksander Sikora, Mateusz Szymkowiak oraz Krystyna Sokołowska. Wśród jurorów można było zauważyć między innymi Sandrę Kubicką czy Aleksandra Barona. Ponadto na gali pojawiły się gwiazdy takie jak Doda, Piotr Kupicha czy Komodo, którzy zachwycili widzów swoimi występami. To jednak uczestniczki skradły całe show. Każda z nich musiała zaprezentować się w kilku odsłonach. Panie prezentowały się nie tylko w sukniach koktajlowych, ślubnych czy wieczorowych, ale również strojach sportowych, kostiumach kąpielowych i bieliźnie. W konkursie liczył się jednak nie tylko wygląd.

Kandydatki musiały również odpowiedzieć na różne pytania. Jurorzy przygotowali zagadnienia dotyczące światopoglądu, środowiska czy kariery. Oprócz tego, uczestniczki konkursu miały także okazje, aby zaprezentować swój dystans do siebie i poczucie humoru. Tym razem kobiety musiały wyznać, z kim chciałyby zatrzasnąć się w windzie. Ewa Jakubiec postawiła na błyskotliwą odpowiedź. "Jeszcze nigdy w życiu nie zacięłam się w windzie, ale gdyby do tego doszło, mógłby to być pan Robert Makłowicz (...) Myślę, że byłoby zabawnie, że opowiedziałby mi kilka żartów i z windy wyszłabym w świetnym humorze" - wyznała zwyciężczyni z uśmiechem.

Kim jest Ewa Jakubiec?

Ewa Jakubiec zwyciężyła tegoroczną edycję znanego konkursu piękności. 26-latka mieszka we Wrocławiu. Z zawodu jest dyplomowaną pielęgniarką ze specjalizacją anestezjologii. Ponadto kobieta pracuje w klinice medycyny estetycznej, gdzie sprawdza się jako asystentka przy zabiegach transplantacji włosów. To jednak nie wszystko, ponieważ Jakubiec nadal się kształci. Podjęła drugi kierunek studiów - zdrowie publiczne. Obecnie studiuje na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. W wolnych chwilach Miss Polonia zajmuje się modelingiem, a także jazdą na motocyklu. ZOBACZ TEŻ: Miss Polonia. Tak wygląda zwyciężczyni z 1990 roku. Dostała wtedy wyjątkową nagrodę