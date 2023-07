Maciej Kurzajewski tworzy zgrany duet z Katarzyną Cichopek, zarówno prywatnie, jak i służbowo. Razem prowadzą "Pytanie na Śniadanie", a w wolnym czasie podróżują po Polsce i innych krajach. Ostatnio para odwiedziła Kraków. Widoki z dawnej stolicy spotkały się z zachwytem Kurzajewskiego. Wszystko opisał na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jonatan Kilczewski o urządzaniu wnętrza dla Cichopek. Zażyczyła sobie "garderoby marzeń"

Maciej Kurzajewski podbija Kraków z Katarzyną Cichopek. Komplement skierował jednak w stronę innej damy

Wokół związku prezenterów panuje niemalejące zainteresowanie. Nic dziwnego, ta relacja była przez długi czas ukrywana. Dziś Kurzajewski i Cichopek nie kryją uczucia, które jest między nimi. Para chętnie pozuje na ściankach i udziela wspólnych wywiadów. Ostatnio widzieliśmy, że prezenterzy wybrali się do Krakowa. Zapoznali się z krakowską kulturą i zabytkami. Odwiedzili między innymi Muzeum Książąt Czartoryskich, w którym nie brakuje światowych dzieł sztuki. Uwagę prezentera zdobyła "Dama z gronostajem" autorstwa Leonarda da Vinci. Dziennikarz pokusił się o komentarz:

Zachwycająca - napisał na InstaStories.

Maciej Kurzajewski - screen z IG https://www.instagram.com/maciejkurzajewski/

Maciej Kurzajewski tak opisał relację z Cichopek

W "PnŚ" znaleźli już następcę Nowickiego? Widzowie TVP dobrze znają to nazwisko

Zakochani nie szczędzą sobie ciepłych słów w sieci. Przypomnijmy, jak dziennikarz mówił o relacji z Cichopek w jednym z ich pierwszych wspólnych wywiadów. "My cieszymy się naszym życiem. Jest nam po prostu dobrze. Życzymy wszystkim szczęścia. I myślę, że nigdy nie interesowało nas to, co dzieje się dookoła nas, co dzieje się u kogoś innego, skupiamy się na naszym życiu, na naszych wspólnych relacjach i na tym, żeby w pracy być profesjonalistami od pierwszej do ostatniej minuty programu. To jest dla nas naprawdę najważniejsze" - wyznał prezenter dla Jastrząb Post. Zdjęcia zakochanych zobaczycie w naszej galerii na górze strony.