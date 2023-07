Jakub Rzeźniczak wizytą u Żurnalisty narobił sporego zamieszania. Wielu internautów było zbulwersowanych opowieściami o zdradach i krytyką byłych partnerek. Okazuje się jednak, że nie wszystkie kobiety, które mają doświadczenia z piłkarzem myślą o nim źle. Nieoczekiwanie głos zabrała Ewelina Ślotała, która wyznała, że dobrze wspomina związek z Rzeźniczakiem. Jednak to jej argumenty są najbardziej zaskakujące.

Zobacz wideo Magda Stępień komentuje wywiad Rzeźniczaka ze Stanowskim

Była partnerka Rzeźniczaka go broni. Mówi, że jest świetnym kochankiem

Ewelina Ślotała postanowiła wypowiedzieć się na temat byłego partnera w rozmowie z portalem Kozaczek. Nie omieszkała wykorzystać tej okazji do zareklamowania swojej książki "Żony Konstancina". Celebrytka wyznała, że bardzo dobrze wspomina relację z Rzeźniczakiem. Dodała, że jego urok rekompensuje wpadki. Jednak najbardziej zaskakujące jest stwierdzenie, że Rzeźniczak jest najlepszym kochankiem, jakiego miała do tej pory. Najwidoczniej Ślotała uważa, że to argument, który usprawiedliwia niewierność i obrażanie byłych partnerek w mediach.

Tak jak pisałam w mojej pierwszej książce "Żony Konstancina" ja wspominam związek z Kubą bardzo dobrze. Ma on w sobie mnóstwo uroku, dlatego wybacza mu się pewne wpadki. Po prostu wchodząc w związek z nim, trzeba być przygotowanym na to, że Kuba jest jaki jest. (...). Za to jest świetnym kochankiem, najlepszym jakiego miałam - powiedziała Ewelina Ślotała w rozmowie z Kozaczkiem.

Do tematu wywiadu Rzeźniczaka u Żurnalisty odniosła się także Magdalena Stępień. Modelka została zapytana przez internautów, jak radzi sobie z jadem skierowanym przez Rzeźniczaka w jej kierunku. Odpowiedziała, że to "silnie toksyczna wydzielina, która już na nią nie działa". Odniosła się także do pytania, czy sama zamierza być gościnią w podcaście Żurnalisty. Stępień stwierdziła, że odbiera to jako żart.

Jakub Rzeźniczak Fot. Instagram.com/jakubrzezniczak25