Allan Krupa zdobywa coraz większą popularność. Syn Edyty Górniak poszedł w ślady mamy. Piosenkarka stara się spełniać jego wszystkie marzenia, jednocześnie wspierając wszystkie decyzje dziecka. Ostatnio okazało się, że Allan zmienił element swojego wyglądu bez mówienia o tym mamie. Artystka wymownie skomentowała sytuację.

REKLAMA

Zobacz wideo Allan Krupa o konflikcie Dody i Edyty Górniak. „Śmieszy mnie Doda"

Allan Krupa zdecydował się na metamorfozę. Mama skomentowała

Allan Krupa jest aktywny w mediach społecznościowych. Młody raper zebrał na profilu na Instagramie prawie 40 tysięcy obserwujących. Często publikuje najnowsze ujęcia z prywatnego życia. Ostatnio pokusił się o zmianę koloru włosów. Obecnie Allan jest blondynem. Okazało się, że jego mama dowiedziała się o tym z opóźnieniem. Gdy tylko informacja do niej dotarła, zamieściła wymowną relację. "Kotek, w dokumentach cię nie poznają" - napisała.

Allan Krupa zmienił fryzurę fot. https://www.instagram.com/edytagorniak/, Instagram/@ensosynu/screenshot

Komentarz Edyty Górniak nie był jednak złośliwy. Piosenkarka w żartobliwy sposób nawiązała do fryzury syna. Warto przypomnieć, że artystka na każdym kroku pokazuje, jak bardzo wspiera syna. Jakiś czas temu pokazała, że akceptuje wybrankę Allana. Ponadto bardzo ją polubiła i stara się wspierać młodych zakochanych. "Śliczna, skromna, normalna, fajna. Ja myślę, że to jest jeszcze taki etap, że ona jest przy mnie bardzo skrępowana. Ja bym chciała odegrać taką normalną rolę mamy chłopaka, takiej zwykłości" - mówiła w wywiadzie dla portalu JastrząbPost.

Górniak spisała już testament. Wspomina o Rodowicz. "Ona będzie już zawsze"

Niedawno Edyta Górniak zwolniła pracownika. Jego prace przejął Allan. Przed synem gwiazdy stoją poważne zadania

Jakiś czas temu Edyta Górniak postanowiła jeszcze bardziej pokazać swoje wsparcie w stosunku do syna. Ze względu na Allana zrezygnowała z zaufanego pracownika. Piosenkarka od wielu lat wynajmowała szofera. Mężczyzna dostarczał ją i przywoził z wielu miejsc. Obecnie jednak zdecydowała się na zmianę przyzwyczajeń. "Allan niedawno zdał prawo jazdy. Jest tak z tego powodu zajarany, że zaproponował mamie, że sam ją dowiezie do Opola wynajętym autem i przywiezie z powrotem do Warszawy. Edyta się zgodziła, bo bardzo mu na tym zależało, a to świetna okazja, by sprawdzić, jakim jest kierowcą (...). Przy nim będzie mogła się czuć swobodniej" - wyznał informator Plotka. Dodał, że to idealny moment, aby mama z synem spędzili więcej czasu razem. Przed koncertem wspólnie wybrali się do klubu w Warszawie, gdzie Allan miał DJ-set. ZOBACZ TEŻ: Fani Edyty Górniak nie przepadają za dziewczyną Allana? Poszło o tatuaż synowej piosenkarki