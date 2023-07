Dorota Zawadzka sławę zawdzięcza show "Superniania", w którym pomagała w wychowywaniu dzieci. Program był emitowany przez stację TVN w latach 2006-2008. Dziś Zawadzka pracuje jako psycholożka, a o nowościach z jej życia dowiadujemy się między innymi z Facebooka. Ostatnio "Superniania" poruszyła temat zarobków. Ile zarabia w zawodzie psychologa?

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Zawadzka zaatakowana podczas zbiórki WOŚP! Pokazała nagranie. "Hołota!"

Dorota Zawadzka o zarobkach psychologa. Początki nie były kolorowe

W jednym z ostatnich postów Zawadzka poruszyła temat zdrowia psychicznego i uczęszczania do specjalistów. To sprowokowało internautę do zadania pytania o zarobki psycholożki. "Moja poradnia online ruszyła, gdy wybuchła pandemia. Najpierw za 150 zł, potem 180 zł, teraz za 200 zł za 60 minut konsultacji. To jedna z najniższych cen na rynku. Wcześniej pracowałam jako nauczyciel akademicki, kształcąc specjalistów na kilku warszawskich uczelniach za pensję, która brzmiała jak dowcip" - zaczęła Zawadzka. Początkowo "Superniania" prowadziła nieodpłatne warsztaty.

Jak chcecie mieć szkolenie za darmo, zadzwońcie do Zawadzkiej - przytacza psycholożka.

Dorota Zawadzka www.facebook.com/DorotaZawadzkaPsycholog

Dorota Zawadzka ostro odpowiada internaucie

Dorota Zawadzka zamieszkała w namiocie. Jej łazienka przypomina teraz ruderę

Użytkownik Facebooka zaczął dyskusję ofensywnym tonem. Jego zdaniem Zawadzka dorobiła się na prywatnych konsultacjach w Polsce, gdzie nie każdego stać na taką usługę. Nie znał całej ścieżki zawodowej psycholożki, więc ta podsumowała: "Jeździłam po przedszkolach czytać dzieciakom. Nikt mi za to nie płacił, o paliwie nie wspominając. Nie masz zielonego pojęcia o tym, co robiłam i robię w życiu zawodowym. Brak mi słów na takich jak ty". Zdjęcia całej wymiany zdań znajdziecie w naszej galerii.