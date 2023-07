Telewizja WKRC-TV dogoniła jedną z kobiet, która ukrywała swoją tożsamość pod kocem i okularami przeciwsłonecznymi. Stylizacja ta wzbudziła ogólne poruszenie ze względu na niecodzienną formę i niekwestionowaną oryginalność. Okazuje się, że fanka Taylor Swift postawiła na taki look, ponieważ zwolniła się z pracy, aby wziąć udział w koncercie. Miłość do gwiazdy muzyki okazała się silniejsza od wszystkiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "Miss Americana" - 31 stycznia premiera dokumentu o Taylor Swift. Osobista historia kulis sławy

Fanka Taylor Swift zaszalała. Stylizacja, w której się pokazała wzbudziła ogromne zainteresowanie

"The Eras Tour" Taylor Swift to jedno z najpopularniejszych wydarzeń tego lata dla wszystkich fanów muzyki. Dopracowana do perfekcji trasa koncertowa Taylor Swift wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani piosenkarki często są w stanie wiele poświęcić, aby tylko móc pojawić się na koncercie. Zobaczenie idolki na żywo jest z pewnością niezwykłym przeżyciem. Podczas jednego z koncertów uwagę pracowników telewizji WKRC-TV zwróciła tajemniczo wyglądająca postać.

Taylor Swift nagle zamilkła na scenie. Co się stało? W jej gardle utknął owad

Kobieta z kocem i okularami przeciwsłonecznymi na głowie przyjechała do Cincinnati z przyjacielem na koncert Taylor Swift. Wybrali się na "Era Tour" na stadionie Paycor. Fanka gwiazdy postawiła na niecodzienną stylizację z ważnego powodu. Powiedziała w pracy, że jest chora i nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Oczywistym jest, że dostrzeżenie jej przez współpracowników lub przełożonych miałoby nieprzyjemne konsekwencje. Trzeba przyznać, że pomysł z przebraniem okazał się wyjątkowo oryginalny.

"The Eras Tour" jeszcze się nie kończy. Taylor Swift odwiedzi kolejne destynacje

"The Eras Tour" ma przed sobą jeszcze kilka przystanków w Ameryce Północnej. Odwiedzi między innymi Kansas City, Denver, Seattle, Santa Clara i Inglewood. Następnie wokalistka wyruszy w międzynarodową podróż. Pojawi się w Meksyku, Ameryce Południowej, Japonii, Singapurze, Europie i Wielkiej Brytanii. Biorąc pod uwagę jej perfekcyjność można być pewnym, że wrażenia będą niezapomniane.

Fanka Taylor Swift Fot. WKRC-TV

Zdjęcia Taylor Swift w galerii na górze strony.