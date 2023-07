Ariana Grande ukradła karierę Jordin Sparks? Album "Yours Truly" nie był dla niej

Światło dzienne ujrzały szokujące fakty dotyczące niezwykłej kariery Ariany Grande. Okazuje się, że na jej miejscu miała być Jordin Sparks. Producent hitowego albumu, Harmony Samuels twierdzi, że początkowo krążek nie był tworzony z myślą o Grande. Wszystkie utwory były komponowane pod gusta i estetykę Sparks. Przy takim obrocie spraw można śmiało stwierdzić, że Ariana, w pewnym tego słowa znaczeniu, "ukradła" karierę Jordin.

Ariana Grande i Jordin Sparks, czyli szokujące fakty dotyczące artystek. Nie tak miało to wszystko wyglądać

Harmony Samuels to jeden z najbardziej cenionych producentów na świecie. Mężczyzna ma na swoim koncie wiele lukratywnych współprac i zachwyca niezwykłym talentem. W rozmowie z "Rated R’n’B" postanowił odpowiedzieć na trudne pytania. Dotyczyły one Ariany Grande i Jordin Sparks. Okazuje się, że piosenkarki mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.

Jordin Sparks jest pomysłodawczynią nagrań i planem tego, kim jest teraz Ariana Grande. Moją wizją było, aby Jordin był taką osobą, jaką jest teraz Ariana - wyjawił Harmony Samuels w rozmowie z "Rated R’n’B".

Ariana Grande miała szczęście. Jej sukcesy planowane były dla innej artystki

To, co powiedział Harmony Samuels wydaje się nie do uwierzenia. W końcu od krążka "Yours Truly" wszystko się zaczęło. To on przyniósł Arianie Grande ogromną popularność. Został wydany w 2013 roku. Niemal natychmiast okazał się przepustką do sukcesu. Można śmiało stwierdzić, że gdyby nie Grande, to Sparks święciłaby teraz triumfy. Los okazał się dla niej przewrotny.

Ariana Grande Fot. YouTube.com/@zachsangshow

