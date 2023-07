Anna i Robert Lewandowscy mają za sobą pracowity okres. Zawodnik FC Barcelony niedawno zakończył intensywny sezon. Piłkarz i trenerka personalna postanowili zatem spakować walizki i wybrać się na wczasy. Tym razem pojechali do słonecznej Turcji. Towarzyszyły im córki, Laura i Klara. Wydawać by się mogło, że to dziewczynki były z tej wyprawy najbardziej zadowolone. Rodzice zrobili im wyjątkową niespodziankę. Nie posiadały się z radości.

Anna i Robert Lewandowscy zabrali córki na wakacje

Małżeństwo Lewandowskich długo czekało na wymarzony wypoczynek. Niedawno piłkarz musiał zmierzyć się z porażką. Fani nadal wypominają mu porażkę w meczu z Mołdawią. Kibice zarzucili kapitanowi reprezentacji Polski słabą grę. Dla "Lewego" z pewnością nie były to łatwe chwile. Postanowił jednak "naładować baterie" na wczasach z rodziną. Za pomocą mediów społecznościowych Lewandowscy pokazali, jak spędzają czas w Turcji. Nie zabrakło odpoczynku na plaży i kąpieli w morzu. To jednak nie wszystko.

Klara i Laura otrzymały od rodziców niesamowity prezent. Małżeństwo zabrało córki do jednego z najsłynniejszych parków rozrywki na świecie. Gwiazdorska rodzina odwiedziła Land of Legends w mieście Belek. Dziewczynki wyglądały na zachwycone. Udało im się także spotkać z bohaterami znanej kreskówki "Masza i Niedźwiedź". Anna Lewandowska pochwaliła się zdjęciem na profilu na Instagramie. "Co za świetny czas. I poznaliśmy nowych przyjaciół" - napisała pod postem.

22 czerwca 2023 roku minęło dziesięć lat od ślubu Lewandowskich. Anna i Robert pochwalili się za pomocą mediów społecznościowych, w jaki sposób spędzili ten wyjątkowy dzień. Zaczęło się od samego rana. Małżeństwo podzieliło się intymnymi wspomnieniami za pomocą mediów społecznościowych. "Lewy" opublikował zdjęcia z żoną. Nie zabrakło ujęć z początków ich relacji. "Z każdym dniem kocham cię coraz bardziej, dziesięć lat, które razem spędziliśmy, były najlepszym czasem mojego życia. Dziś celebrujemy naszą miłość (...)" - napisał w opisie. Z kolei jego żona wstawiła stare nagrania wraz z fragmentem filmiku ze ślubu. "Dziesięć z moim Lewciem. Piękny czas. Kocham cię, mój mężu" - dodała. ZOBACZ TEŻ: Anna Lewandowska w gorzkich słowach o polskich mediach. "Już po kilku tygodniach w Barcelonie mam skalę porównawczą"