Harry Styles to brytyjski wokalista, który jest znany na całym świecie. Przed rozpoczęciem solowej kariery, mogliśmy podziwiać go w gronie innych artystów, z którymi tworzył One Direction. Dziś Styles skupia się na rozwijaniu marki osobistej. Jego koncerty słyną ze świetnej oprawy, pomysłowych kreacji oraz oczywiście dobrego wokalu. Głos muzyka chce usłyszeć na żywo mnóstwo osób z Polski. Kilka dni przed koncertem Stylesa w stolicy, przed stadionem zgromadziła się rzesza fanów.

Harry Styles nie może narzekać na brak fanów w Polsce. Urządzili obozowisko

Przed stadionem zgromadziło się mnóstwo fanów artysty, którzy zajęli kolejkę do wejścia kilka dni przed rozpoczęciem koncertu. Są dobrze przygotowani do zmiennych warunków atmosferycznych - mają śpiwory, koce, parasole oraz namioty. Część z nich jest na tyle zdeterminowana, aby zobaczyć idola, że czeka na jego przybycie od 29 czerwca. Zaznaczmy, że artysta występuje 2 lipca. Do grona słuchaczy Stylesa należą w przeważającej części dziewczyny, co można zauważyć na fotografiach. Więcej zdjęć z tego niecodziennego zjawiska znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Czy w Polsce można rozbijać namiot poza polem namiotowym?

Z racji czekania na przybycie Stylesa, wiele osób postanowiło wyposażyć się w namioty. W naszym kraju nie ma zakazu biwakowania poza miejscami do tego przeznaczonymi, jednakże nie oznacza to, że można postępować tak w dowolnej lokalizacji. Niektórzy fani zostali przegonieni przez policję z terenu PGE Narodowego. Osoby z kolejki musiały przenieść się do parku czy na dworzec. Widać jednak, że fani nie dali za wygraną i dzielnie czekają na idola.