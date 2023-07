Kariera aktorska Małgorzaty Teodorskiej stanęła w miejscu i nic nie wskazuje na to, żebyśmy niebawem znów mogli oglądać ją na szklanym ekranie. Serialowa Irka chętnie udziela się w mediach społecznościowych i publikuje coraz to nowsze treści. Ostatnio na jej profilu pojawiła się fotografia, która wzbudziła niemałe zainteresowanie. Mimo tego, że wykonana została lata temu, to wciąż szokuje.

Małgorzata Teodorska poszła na całość. Opublikowała bardzo odważne zdjęcie

Na instagramowym koncie Małgorzaty Teodorskiej zrobiło się gorąco. Kobieta poszła na całość i dodała zdjęcie, które nie pozostawia wiele wyobraźni. Fotografia jest typowo sesyjna i bardzo zmysłowa. Teodorska ma na sobie biały, zwiewny top, który został zapięty tylko na jeden guzik. W oczy rzuca się mocno wyeksponowana pierś kobiety. Mimo odważnego charakteru zdjęcia, całość utrzymana jest w dobrym guście. Makijaż to tak zwany make up - no make up, a włosy sprawiają wrażenie czesanych wiatrem. Teodorska do postu dołączyła wymowny opis.

Mam nadzieję, że kiedyś wróci moda na naturalność, a nie usta z parówek. Piękne zdjęcie - napisała Małgorzata Teodorska na swoim instagramowym koncie.

Zdjęcie opublikowane przez Małgorzatę Teodorską nie jest najodważniejszym w jej karierze. Kiedyś pozowała da "Playboya"

Odważne zdjęcie, którym podzieliła się z fanami Małgorzata Teodorska nie jest najbardziej kontrowersyjnym w jej modelingowej karierze. Kobieta w 2005 roku wzięła udział w sesji dla "Playboya". Zdjęcie, które dodała na swoje instagramowe konto zrobione zostało 21 lat temu dla "Maxima".

Aktorka u szczytu swojej kariery nie bała się odważnych się odważnych wyznań. W 2005 roku pozowała niemalże nago na okładce magazynu 'Playboy'.

Nie żałuję tej sesji. Wręcz przeciwnie: fajnie, że mam i takie doświadczenie za sobą. No, i bonus w postaci okładki. Nie wiem, czy w tym momencie bym się zdobyła na taką odwagę - mówiła w tym samym wywiadzie z 'Plejadą' Teodorska. Okładka magazynu 'Playboy'

