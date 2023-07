Księżna Kate miała zaznaczyć swoje stanowisko w sprawie wypowiedzi księcia Harry'ego i Meghan Markle. Małżeństwo poruszyło kwestię rasizmu podczas rozmowy prowadzonej przez amerykańską prezenterkę Oprah Winfrey. Książę Harry wspomniał wówczas o "nieświadomych uprzedzeniach" w rodzinie królewskiej. Podobno debatowano na temat koloru skóry potomka jego i Markle. Co na to księżna Kate?

Księżna Kate miała "twardo" zareagować na wywiad Harry'ego i Markle. Chodzi o kwestię rasizmu

Prywatne tematy poruszane przez księcia Harry'ego i jego żonę wywołały burzę w mediach i oczywiście w samej rodzinie królewskiej. Czy faktycznie w tych kręgach można spotkać się z rasizmem i dyskryminacją? "Niektóre wspomnienia mogą się różnić, są one traktowane bardzo poważnie i zostaną omówione prywatnie przez rodzinę" - czytamy w oświadczeniu z Pałacu Buckingham. Zgodnie z książką "Courtiers" księżna Kate miała nalegać na umieszczenie w dokumencie słowa "wspomnienia". Podobno dodała, że i tak historia zweryfikuje to oświadczenie. Po raz kolejny nie pokusiła się o bardziej jasny komunikat.

Księżna Kate wie, co robi. Ma celowo grać w grę

Monarchini stroni od kontrowersyjnych komentarzy na temat spraw, które dotyczą rodziny królewskiej. Stara się zachować klasę i unika takiej wylewności, jaka ma miejsce w przypadku księcia Harry'ego i Markle. Taka postawa jest jak najbardziej przemyślana. The Times dodaje: "Ona gra w długą grę". Księżna Kate wie, że w przyszłości otrzyma tytuł, o którym marzy. "To jest moje życie i moja historyczna ścieżka, a pewnego dnia będę królową" - czytamy w magazynie. Po zdjęcia członków rodziny królewskiej zapraszamy do naszej galerii.