Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Para niedawno świętowała siódmą rocznicę ślubu w Pradze. To właśnie tam odbyły się ich zaręczyny. Anna i Grzegorz polecieli też na wakacje z dziećmi na Fuertaventurę. Po powrocie Ania zabrała się za dopieszczenie nowego domu. Zobaczcie, jak udekorowała łazienkę.

"Rolnik szuka żony". Ania Bardowska pokazuje wnętrza swojego domu. Łazienka robi wrażenie

Ania i Grzegorz Bardowscy przez ostatnie miesiące dopieszczali nowo wybudowany dom. Jednym z najciekawszych pomieszczeń jest łazienka, bo para zdecydowała się tam na zaskakujące rozwiązanie. Wielkie lustro na ścianie z toaletą jest "tajemniczym" przejściem do pomieszczenia gospodarczego, gdzie ukryto pralkę, suszarkę i spore szafy. Dzięki temu w łazience o wiele łatwiej zachować porządek. W pomieszczeniu, które idealnie dopasowane jest do skosów, znajduje się zarówno wanna, jak i prysznic.

Ania podkreśliła na Instagramie, że dużo pomieszczeń w domu nadal wymaga dopracowania, mimo że para już kilka miesięcy przebywa w nowym lokum. Tym razem żona rolnika zabrała się za organizację mniejszej łazienki. "Dzisiaj zajęłam się naszą dolną łazienką i sami zobaczcie, jak mi wyszło" - podkreśliła na Instagramie. W pomieszczeniu znajduje się wielkie, okrągłe lustro i ciekawy żyrandol z kloszami w kształcie srebrnych kul. Na drewnianym blacie stoi umywalka, roślina i kilka prostych dodatków.

Ania Bardowska dekoruje łazienkę. Wybrała kilka prostych dodatków

Ania Bardowska dopieściła wnętrze łazienki kilkoma prostymi dodatkami. "Drabinka, pojemnik na chusteczki, dozownik na mydło, czarne pojemniczki do przechowywania, świecie, ręczniki, koszyczki, wazon i trawy – to wszystko w połączeniu z naszą łazienką stworzyło fajny klimat" - podkreśliła na Instagramie. Fanki były zachwycone. "Mega mnie pani inspiruje jako gospodyni domowa! Gotowaniem, dbaniem o dom i tym spokojem, jaki pani ma w sobie", "Świetny efekt, lustro robi to dużą robotę", "Łazienka marzeń" - czytamy na Instagramie.