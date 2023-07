Amanda Bynes jeszcze dekadę temu była uważana za jedną z najbardziej obiecujących i popularnych młodych gwiazd w Hollywood. Widzowie polubili ją dzięki występom w takich filmach jak: "Siostrzyczki", "Czego pragnie dziewczyna" czy "Ona to on". Ostatni raz na dużym ekranie pojawiła się jednak w 2010 roku w filmie "Łatwa dziewczyna". Pasmo sukcesów przerwały problemy zdrowotne. W ostatnim czasie aktorka trafiła do szpitala psychiatrycznego, po tym jak spacerowała nago po ulicy. Z najnowszych doniesień wynika, że już opuściła placówkę.

Amanda Bynes wyszła ze szpitala psychiatrycznego. Spędziła tam dwa tygodnie

Amanda Bynes wciąż zmaga się z problemami natury psychicznej. Jak podaje portal TMZ celebrytka wyszła już jednak ze szpitala psychiatrycznego. Specjaliści przygotowali jej plan dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa, któremu teraz ma być poddana. Źródła portalu informują, że Bynes wymeldowała się ze szpitala w piątek 30 czerwca, po niemal dwutygodniowym pobycie. Lekarze mieli uznać, że podjęła wystarczające próby, żeby teraz mogła już samodzielnie funkcjonować.

Amanda Bynes nie opuści szybko szpitala. Nowe informacje wyszły na jaw

Amandę Bynes czeka leczenie ambulatoryjne. Będzie monitorowana, czy przyjmuje leki

Według informacji portalu TMZ Amanda Bynes podda się teraz leczeniu ambulatoryjnemu, z codziennymi wizytami u lekarza. Będzie też monitorowana, żeby upewnić się, że codziennie przyjmuje przepisane jej leki. Wiadomo też, że to Amanda sama zadzwoniła po pomoc 17 czerwca. W rozmowie z przedstawicielami medycznymi wyznała, że jest w niebezpieczeństwie i boi się, że może zrobić sobie krzywdę.

Amanda Bynes Fot. BACKGRID/ East News