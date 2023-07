Madonna została znaleziona nieprzytomna w domu 24 czerwca 2023 roku. Wykryto u niej poważną chorobę bakteryjną, w związku z czym musiała zostać przetransportowana do szpitala. Wokalistka poświęciła ostatnie tygodnie przygotowaniom do koncertów, które miały ruszyć 15 lipca. Fani są bardzo zaniepokojeni. Wiemy już, że gwiazda opuściła szpital i zbiera siły w domowym zaciszu. Czy w tym okresie może liczyć na opiekę synów?

REKLAMA

Zobacz wideo Madonna świętuje 64. urodziny

Madonna wróciła do domu. Przyjechali do niej synowie

Podczas pobytu w szpitalu, gwiazdą opiekowała się jej córka Lourdes Leon. Synów artystki zauważono w pobliżu Madonny, kiedy ta wróciła do domu. Rocco Ritchie i David Banda zostali przyłapani przez paparazzi w pobliżu nowojorskiego apartamentu królowej muzyki pop. Według serwisu Page Six wychodzili z domu matki. Pierwszy z wymienionych synów jest owocem związku Madonny i reżysera Guya Ritchiego. Drugi z kolei został adoptowany przez gwiazdę. Według obserwatorów zdarzenia, pociechy Madonny nie zostały z nią długo. Być może stan wokalistki nieco się polepszył. Jesteście ciekawi, jak wyglądają synowie gwiazdy? Więcej ich zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rocco Ritchie EN

Madonna chwilę przed hospitalizacją widziała się z inną celebrytką

Madonna, leżąc w szpitalu, zabroniła rodzinie jednego. Bardzo to przeżywa

Wokalistka pracuje nad wieloma projektami równocześnie. Tuż przed udaniem się do szpitala, miała spotkanie z Katy Perry. "Harowała przez całą dobę, aby upewnić się, że zarówno jej muzyka, jak i światowa trasa koncertowa nie mają sobie równych. Oczywiście wszystko zostało teraz wstrzymane, ale fakt, że była w studiu z Katy na kilka godzin przed przewiezieniem na OIOM pokazuje, jak bardzo była zdeterminowana, by iść naprzód, pomimo złego samopoczucia" - dowiadujemy się z The Sun. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.